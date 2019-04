Services préhospitaliers d'urgence en Gaspésie - La ministre McCann annonce une transformation partielle des horaires de faction à Caplan





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui une réorganisation des services préhospitaliers d'urgence dans la MRC de Bonaventure afin de permettre la transformation partielle des horaires de faction à Caplan, en Gaspésie.

Ainsi, l'horaire de faction 24 h/24 sera aboli et remplacé par un horaire « à l'heure » pendant la période de pointe, soit durant la journée, à raison de 10 heures par jour. Pendant les 14 heures restantes, soit le soir et la nuit, la couverture ambulancière de Caplan sera assurée par l'ambulance basée à la municipalité de New Richmond, laquelle fonctionne exclusivement en déploiement dynamique et selon un horaire à l'heure.

Rappelons que cette transformation était demandée depuis longtemps par les acteurs locaux et qu'elle n'occasionnera pas de coûts supplémentaires.

Citations :

« Nous avons eu plusieurs échanges constructifs avec les partenaires concernés et les acteurs locaux au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, je suis heureuse de confirmer que nous ajustons la prestation des services ambulanciers au regard des nouvelles analyses et de la situation particulière à Caplan. Cette transformation, qui fait l'unanimité sur le terrain, contribuera à améliorer grandement la qualité de vie du personnel, tout en augmentant le sentiment de sécurité de la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui était attendue depuis fort longtemps dans la région. Je remercie la ministre McCann pour son engagement et son écoute des besoins exprimés sur le terrain. Je remercie également tous les acteurs locaux qui ont soutenu cette démarche, ainsi que les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour leur souci constant à offrir des soins et des services de qualité aux usagers de la communauté. »

Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :