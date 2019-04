La Banque Royale du Canada émet sa première obligation verte





TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui sa première émission d'obligations vertes à cinq ans, d'un montant de 500 millions d'euros. Les fonds recueillis serviront à financer un portefeuille d'actifs existants et de nouveaux actifs, principalement dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'écoconstruction. Les autres domaines dans lesquels pourrait être investi le produit des obligations vertes sont le transport propre, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, la gestion durable des ressources naturelles vivantes et l'utilisation durable des sols, l'efficacité énergétique, et la prévention et le contrôle de la pollution.

Le cadre des obligations vertes RBC, conforme aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Market Association, a été passé en revue par Sustainalytics, fournisseur mondial, indépendant et de premier plan d'études et d'analyses dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance et expert du marché des obligations vertes.

C'est la première fois que RBC, important preneur ferme d'obligations vertes doté de capacités d'exécution de premier plan relatives à de nombreuses devises et régions géographiques, émet une obligation verte. « L'émission d'obligations vertes, a indiqué David Power, vice-président, Trésorerie générale, RBC, diversifiera nos sources de financement et répondra aux besoins des investisseurs verts. »

Nous montrons la voie à suivre sur le plan environnemental depuis 1991, année où nous avons adopté notre première politique environnementale. En 2017, nous avons publié le document Déclaration de principe et divulgation sur les changements climatiques , qui énonce les mesures que nous prenons pour gérer les occasions et les risques liés au climat ainsi que notre engagement continu à publier de l'information à ce chapitre. Conformément à notre approche générale à l'égard des changements climatiques, nous mettons l'accent sur la croissance économique propre et aidons nos clients, par nos produits, services et conseils, à passer à une économie à faibles émissions de carbone.

« RBC est une entreprise définie par sa raison d'être, et notre façon d'agir compte tout autant que nos résultats, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise, RBC. Notre participation au marché des obligations vertes s'inscrit dans l'approche générale et coordonnée de RBC, axée sur la croissance économique propre et la durabilité environnementale. »

« Nous sommes fiers de financer des entreprises et des projets fondés sur le respect de l'environnement, a affirmé Patti Shugart, première directrice et chef mondial, Grande entreprise et Crédits mondiaux, RBC Marchés des Capitaux, qui font la promotion de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone plus efficiente et plus durable. »

Aperçu des obligations vertes

Depuis leur création en 2007, les obligations vertes se sont popularisées dans le milieu financier. En 2018, des obligations vertes d'une valeur de 167 milliards de dollars ont été émises, selon Climate Bonds Initiative .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

Déni de responsabilité

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ni une sollicitation d'achat ou d'acquisition d'obligations vertes de la Banque Royale du Canada, ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation et ne doit pas être considéré comme tel, dans quelque territoire que ce soit, y compris les États-Unis, et ne constitue pas une incitation à mener des activités de placement. Aucune partie du présent communiqué ni la distribution de ce dernier ne doit servir de fondement à quelque contrat, engagement ou décision de placement que ce soit, ni être considérée à ce titre. La distribution du présent communiqué et de l'information qu'il contient peut faire l'objet de restrictions législatives dans certains pays.

Toute personne qui prend possession du présent communiqué doit se renseigner sur l'existence de telles restrictions et les respecter. La présente ne constitue pas un prospectus aux termes de la directive sur les prospectus (Directive 2003/71/EC, telle que modifiée ou complétée), et les investisseurs de l'Espace économique européen ne doivent pas souscrire ou acheter des obligations vertes, sauf en s'appuyant sur le prospectus de base sur les billets de la Banque Royale du Canada du 24 septembre 2018 (le « prospectus de base »), tel que complété de temps à autre. Le prospectus de base et les ajouts qui y sont faits, le cas échéant, peuvent être consultés sur le site Web du service des informations réglementaires de la Bourse de Londres, à http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html, sous le nom « Royal Bank of Canada » et le titre « Publication of Prospectus ».

Le présent communiqué n'est distribué qu'aux parties suivantes, et ne s'adresse qu'à elles : i) les personnes qui se trouvent à l'extérieur du Royaume-Uni, ii) les professionnels des placements visés par le paragraphe 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« ordonnance ») et iii) les entités fortunées et les autres

personnes auxquelles le communiqué peut être transmis légalement, conformément aux alinéas 49(2)a) à 49(2)d) de l'ordonnance (collectivement, les « personnes concernées »). Les obligations vertes ne sont offertes qu'aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou entente visant la souscription, l'achat ou toute autre forme d'acquisition d'obligations vertes ne sera adressée qu'à elles. Toute personne ne faisant pas partie des personnes concernées ne doit pas agir sur la foi du présent communiqué ni de son contenu, ni s'y fier. Le présent communiqué vise à fournir de l'information générale et non exhaustive.

Le marché cible du fabricant (MiFID II, gouvernance des produits) est formé des contreparties et des clients professionnels admissibles uniquement (tous les modes de distribution). Aucun document d'informations clés sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance n'a été préparé ni n'est offert dans l'Espace économique européen.

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les mots « croire », « s'attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives soient erronées. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risques. Parmi les risques, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, figurent le risque que les entreprises et les projets financés au moyen du produit des obligations vertes ne soient pas conformes à notre cadre des obligations vertes ou aux attentes ou exigences d'un investisseur, en ce qui a trait à leur incidence écologique ou autrement, et le risque que nous ne soyons pas en mesure d'utiliser le produit des obligations vertes pour financer des entreprises et des projets admissibles. Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats.

Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d'autres facteurs sont fournis à la rubrique sur les risques du prospectus de base, complété de temps à autre, aux rubriques sur le risque de notre rapport annuel 2018 de même qu'à la rubrique « Gestion du risque » de notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2019.

L'information contenue dans les sites Web mentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent communiqué. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent communiqué sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

