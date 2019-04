Le Canada aide à protéger contre les inondations les collectivités situées le long du fleuve Fraser





CHILLIWACK, BC, le 24 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet d'atténuation des inondations dans la vallée du Fraser.

Le projet comprend la construction d'environ 6 kilomètres de nouvelles digues le long du fleuve Fraser, d'un nouvel ouvrage de protection contre les inondations traversant le Hope Slough et d'une nouvelle station de pompage pour le drainage.

Une fois terminés, ces travaux réduiront considérablement le risque d'inondation dans la Première Nation Skwah, le village de Shxwhá:y et la ville de Chilliwack, ce qui permettra d'accroître la sécurité publique et de protéger les résidences et les entreprises des dommages causés par l'eau.

Le gouvernement du Canada alloue 45 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« En investissant dans ce projet de digues et de barrières contre les inondations, nous aidons à protéger les résidents et les entreprises de Chilliwack, du village de Shxwhá:y et de la Première Nation Skwah contre les coûts personnels et économiques élevés liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. En collaboration avec nos partenaires régionaux et des Premières Nations, nous trouvons des moyens de protéger les gens et leurs biens contre les changements climatiques, en plus de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de soutenir un avenir économique prospère pour nos enfants et petits?enfants. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Avec plus de 50 km de digues à Chilliwack, la Ville a mis sur pied un programme pluriannuel pour améliorer ses digues afin qu'elles répondent aux normes les plus récentes établies par la province. En plus du généreux financement du gouvernement du Canada, la ville de Chilliwack versera 7 millions de dollars au projet. Cette nouvelle digue sera un élément clé du programme de modernisation et protégera d'importantes infrastructures, non seulement dans la ville de Chilliwack, mais aussi dans le village de Shxwhá:y et la Première Nation de Skwah. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure d'accomplir beaucoup plus que nous ne le ferions individuellement, tout en contribuant de façon positive à l'économie locale. »

Ken Popove, maire de Chilliwack

« En cette période de réconciliation, nous unissons nos forces et travaillons ensemble dans un esprit de coopération pour construire une communauté et un environnement plus forts et plus sûrs, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi avec nos voisins. C'est l'aube d'un nouveau jour où les Premières Nations et les citoyens canadiens s'unissent pour trouver une solution à des problèmes communs qui nous touchent tous sur cette petite planète bleue que nous habitons. Les changements climatiques ont affecté nos terres et c'est à nous de les protéger. Unissons-nous afin de bâtir un avenir meilleur pour demain et de continuer à développer nos relations pour les générations futures. Le village de Shxwhá:y est honoré de collaborer à une initiative aussi importante qui renforce nos liens avec la ville de Chilliwack et le gouvernement fédéral. »

Chef Robert Gladstone, village de Shxwhá:y

«La Première nation de Skwah est heureuse de collaborer avec la collectivité voisine du village de Shxwhá:y, la ville de Chilliwack et le gouvernement du Canada pour protéger notre peuple. Cela a pris du temps, mais en travaillant ensemble, nous pouvons rendre toutes nos collectivités sûres et prospères. »

Chef Robert Combes, Première Nation de Skwah

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Produit connexe

Document d'information

Les changements climatiques touchent les collectivités canadiennes d'un océan à l'autre. La fréquence et l'intensité des risques naturels et des phénomènes météorologiques extrêmes - comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes - augmentent. Pour de nombreuses collectivités, ces phénomènes affectent considérablement les infrastructures essentielles et peuvent entraîner des risques pour la santé et la sécurité, des interruptions des services communautaires essentiels et des coûts de plus en plus élevés de rétablissement et de remplacement.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada est un programme national de 2 milliards de dollars sur dix ans conçu pour aider les collectivités à mieux résister aux risques actuels et futurs de catastrophes naturelles.

Le gouvernement fédéral investit 45 millions de dollars du FAAC dans un projet visant l'atténuation des effets des inondations du fleuve Fraser dans la Première Nation Skwah, le village Shxwhá:y et la ville de Chilliwack, en Colombie-Britannique.

Ce projet améliorera les infrastructures existantes d'atténuation des inondations en permettant d'aménager de nouvelles digues sur environ 6 kilomètres, une nouvelle barrière contre les inondations qui traversera le marécage Hope, et une station de pompage et de drainage. Après l'achèvement du projet en 2025, les collectivités seront mieux protégées contre les inondations.

Par conséquent, la première nation Skwah a indiqué qu'une fois le projet terminé, plus de 73 500 résidents seront mieux protégés contre les inondations, qui devraient se produire tous les 10 à 30 ans.

De plus, la première nation Skwah estime que ces améliorations apportées aux infrastructures permettront de réduire de 95 % le nombre de familles et d'entreprises qui se retrouvent sans services essentiels lors de catastrophes.

En outre, le projet réduira considérablement l'impact et les pertes pour l'économie locale, ainsi que les coûts de remise en état et de remplacement à long terme des infrastructures.

