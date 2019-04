Conflit de travail chez ABI : un grand pas en avant





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la direction de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) a fait savoir aujourd'hui qu'elle accueille positivement l'hypothèse de règlement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, propose maintenant au Syndicat des Métallos de le rencontrer pour discuter de la suite des choses.

Dans l'optique de mettre un terme au conflit qui sévit depuis plus de 15 mois et qui a des retombées socio-économiques importantes, particulièrement pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le ministre a déposé aux deux parties une hypothèse de règlement accompagnée d'un protocole de retour au travail le 17 avril dernier.

Rappelons que cette hypothèse est basée sur des critères objectifs reconnus par la jurisprudence et tient compte des conditions de travail en vigueur dans cette industrie. Elle vise à concilier les intérêts patronaux, syndicaux et ceux des salariés tout en concourant à l'objectif d'assurer la pérennité de l'usine.

« Je suis satisfait que la direction de l'Aluminerie de Bécancour inc. soit favorable à l'hypothèse de règlement, qui comprend des concessions autant pour la partie patronale que syndicale. Je me rends maintenant disponible pour rencontrer le syndicat. Cette hypothèse de règlement est un outil pour dénouer l'impasse et pour permettre de reprendre les discussions pour en arriver à une entente négociée. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Les trois conventions collectives chez ABI sont échues depuis le 22 novembre 2017. Le 11 janvier 2018, l'employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail.

26 octobre 2018 : Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontre le médiateur spécial et le conciliateur au dossier.

29 octobre 2018 : Le ministre rencontre la partie patronale.

1 er novembre 2018 : Le ministre rencontre la partie syndicale.

novembre 2018 : Le ministre rencontre la partie syndicale. 6 novembre 2018 : Le ministre rencontre les hauts dirigeants de l'entreprise à Pittsburgh .

. 7 novembre 2018 : Le ministre annonce la mise sur pied d'un conseil de médiation pour aider les parties à conclure leur convention collective.

29 novembre 2018 : Le ministre prolonge le mandat du conseil de médiation jusqu'au 21 décembre 2018.

21 décembre 2018 : Fin du mandat du conseil de médiation.

7 janvier 2019 : Le conseil de médiation fait rapport au ministre.

14 janvier 2019 : Le ministre forme un groupe de travail afin de recenser tous les services susceptibles de soutenir les parties dans la résolution de leurs différends. Ce groupe d'experts travaille à partir des objectifs de négociation, qui sont d'accroître la flexibilité opérationnelle, d'améliorer la productivité, d'assurer la stabilité des emplois, d'assurer la pérennité de l'usine et d'améliorer les relations de travail.

21 février 2019 : Le ministre rencontre les parties à Québec et confirme leur volonté d'en arriver à une entente négociée.

4 mars 2019 : L'employeur présente une nouvelle offre définitive au syndicat.

11 mars 2019 : Le Syndicat des Métallos rejette l'offre patronale.

des Métallos rejette l'offre patronale. 21 mars 2019 : Le syndicat présente une contre-offre.

1 er avril 2019 : Le premier ministre et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontrent les deux parties.

avril 2019 : Le premier ministre et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontrent les deux parties. 3 avril 2019 : La direction de l'Aluminerie de Bécancour rejette à son tour la contre-proposition du syndicat.

17 avril 2019 : Le ministre présente son hypothèse de règlement aux parties.

