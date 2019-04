Invitation aux médias - L'École d'entrepreneurship de Beauce débarque à Montréal - Quel avenir pour nos entreprises et industries ? Anticiper les signaux de transformation et cerner les opportunités à saisir





« The future is now. Pour survivre, il ne suffit pas de savoir que cela viendra. Il faut aussi savoir l'imaginer. »

- Grand conférencier d'ouverture de l'événement, monsieur Pascal Finette, entrepreneur et futuriste de la Singularity University de Californie, et fondateur de Radical Venture

Les médias sont conviés à cet événement qui se déroule le lundi 6 mai 2019 au Centre Mont-Royal, situé au 2200 rue Mansfield, à Montréal.

SAINT-GEORGES, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB) débarque à Montréal, le 6 mai prochain, avec sa Grande journée de rassemblement tournée vers l'avenir pour ses gradués et le monde des affaires. De passage pour la première fois au Québec, le futuriste et entrepreneur de renommée mondiale Pascal Finette en sera le conférencier vedette. Il sera suivi d'autres conférenciers d'envergure qui partageront leurs réflexions sur les signaux de bouleversements et les réalités déjà émergentes, dont les impacts technologiques, afin de cerner les opportunités à saisir.

Horaire pour les médias - 6 mai 2019 - Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield 11 h Possibilités d'entrevues avec Pascal Finette, grand conférencier, et autres conférenciers (liste ci-dessous) Grande conférence midi 12 h à 13 h 20 (également à 18h20 en souper-conférence) Pascal Finette, entrepreneur et futuriste de la Singularity University de Californie, et fondateur de Radical Venture « Thriving in Exponential Times » 13 h 45 à 17 h Conférences Estelle Métayer, présidente de Competia «Savoir lire les signaux faibles » Claude Guay, directeur général d'IBM Global Business Services Canada « La transformation technologique en affaires » Salwa Salek, directrice principale de Développement Desjardins « Le leadership de demain » Grégory Charles, président de Productions Grégory « La transformation d'une industrie »

Depuis bientôt dix ans, l'École d'entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec plus de 5 000 « entrepreneurs-athlètes » qui ont passé ses portes depuis 2010, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme « entrepreneurs-entraîneurs » bénévoles.

