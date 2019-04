Avis aux médias - Lockout chez ABI - Point de presse de la section locale 9700





BÉCANCOUR, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la section locale 9700, Clément Masse, rencontrera les médias aujourd'hui à 14 h 45 en réponse au communiqué émis par ABI en matinée.

Veuillez noter qu'il n'effectuera pas de tournée d'entrevues par la suite.

Conférence de presse

Mercredi 24 avril, à 14 h 45

Édifice de la FTQ

7080, rue Marion

Trois-Rivières (Québec) G9A 6G4

Les 1030 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour ont été mis en lockout le 11 janvier 2018 par Alcoa et Rio Tinto.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

