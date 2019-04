Les principales marques de P&G, dont Pampers, Ariel et Herbal Essences, renforcent leur leadership en matière de consommation responsable





The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) a détaillé aujourd'hui la feuille de route et les actions prises par ses marques phares pour accroître leur impact positif sur la société et l'environnement grâce à ses "Brand 2030" criteria. Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence Sustainable Brands Paris, les dirigeants de l'entreprise ont présenté un cadre prospectif comprenant des stratégies d'innovation qui inspireront et permettront une consommation responsable pour les cinq milliards de consommateurs que P&G sert chaque jour. Les grandes marques de P&G, notamment Pampers®, Ariel® et Herbal Essences®, progressent dans l'adoption de ce cadre par des actions et des engagements qui contribueront à accélérer les modes de vie durables.

"Les consommateurs ne sont plus disposés à compromettre la performance pour vivre durablement et ils s'attendent à ce que les marques prennent des mesures significatives pour résoudre certains des défis les plus complexes auxquels le monde est confronté", a déclaré Marc Pritchard, Chief Brand Officer chez P&G. "C'est pourquoi P&G se concentre sur la réinvention du marketing afin d'utiliser la portée et la voix de nos marques comme une force pour le bien et une force pour la croissance. Nous voulons que nos marques grandissent et créent de la valeur tout en ayant un impact positif mesurable, à long terme, sur la société et l'environnement."

Les Brand 2030 criteria s'articulent autour de deux axes, chacun décrivant des actions concrètes que les marques peuvent entreprendre pour devenir une "force du bien et une force de croissance" :

L'ambition de la marque où les marques placent les engagements sociaux ou environnementaux stratégiques au coeur de l'expérience du consommateur, contribuant ainsi à relever un défi sociétal auquel elles peuvent contribuer de manière unique et significative.

où les marques placent les engagements sociaux ou environnementaux stratégiques au coeur de l'expérience du consommateur, contribuant ainsi à relever un défi sociétal auquel elles peuvent contribuer de manière unique et significative. Les principes fondamentaux de la marque où les marques innovent au niveau des produits et des emballages, font entendre leur voix pour promouvoir la durabilité sociale et environnementale et sont transparentes sur leurs ingrédients et la science de la sécurité tout en réduisant l'impact de leur chaîne logistique.

Voici quelques exemples de la façon dont les grandes marques de P&G adoptent déjà les critères en formulant leurs ambitions et en mettant en oeuvre leurs plans :

L'ambition d'Ariel est de réinventer une meilleure propreté pour consommer 50 % moins de ressources dans des domaines d'impact clés tels que l'énergie et l'eau en favorisant l'innovation en matière de produits, de services et d'emballages. Les principes fondamentaux d'Ariel comprennent ses derniers engagements en matière d'emballage, tels qu'annoncés aujourd'hui, comme s'efforcer de rendre tous ses emballages recyclables d'ici 2022 et de réduire de 30 % les emballages plastiques d'ici 2025. De plus, Ariel utilise sa voix pour aider à façonner un avenir plus équitable par le biais de campagnes telles que "Partage des taches" en France et "Share the Load" -Partage de la charge- en Inde, qui soutiennent l'idée d'un partage égal des tâches ménagères entre les hommes et les femmes.

L'ambition de Herbal Essences est de permettre à chacun de faire l'expérience du pouvoir positif de la nature et de soutenir la biodiversité au bénéfice des hommes et de la planète. Au-delà de cela, Herbal Essences ouvre la voie en partageant des informations complètes sur ses ingrédients, en expliquant de façon transparente leur processus de sécurité en 4 étapes et en étant reconnu par PETA en tant que marque sans cruauté. Herbal Essences bio:renew est la première marque mondiale de soins capillaires à base de plantes approuvées par les Jardins botaniques royaux, Kew, une autorité mondiale en matière de plantes. Herbal Essences s'appuie également sur sa voix pour promouvoir le lancement d'emballages conçus pour aider les malvoyants et de bouteilles en plastique provenant de plages sur son plus grand marché, les États-Unis.

L'ambition de Pampers est de donner à des millions de bébés l'opportunité d'un développement sain et heureux, en collaboration avec les professionnels de la santé, les parents et les ONG. Dans le cadre du programme Brand 2030 Fundamentals de P&G, Pampers présente son ?7 Acts for Good' -7 actes pour le bien- qui comprend les actions concrètes suivantes : continuer d'innover vers des solutions plus durables de couches-culottes pour progresser vers une réduction de 30 %1 de matériaux de couches utilisés par bébé au cours de sa période de couches. En innovant et en utilisant des matériaux plus efficaces, la marque a réduit le poids moyen de ses couches de 18%2 déjà depuis 3 ans, tout en préservant la sécheresse tant convoitée. Recycler le plomb3 des couches et des lingettes et s'engager à lancer des installations de recyclage dans trois villes d'ici 2021. En partenariat avec l'UNICEF, Pampers a aidé à éliminer le tétanos maternel et néonatal dans 24 pays. En mars 2019, un autre pays - le Tchad - a maintenant éradiqué cette maladie, ce qui a sauvé la vie de près de 880 000 nouveau-nés4 depuis 2006.

"Les Brand 2030 Criteria illustrent le leadership des marques phares en définissant ce que cela signifie pour une marque individuelle de permettre une consommation responsable. Ils assurent une intégration complète et à long terme d'impacts sociaux et environnementaux significatifs et mesurables dans la stratégie et l'expérience globale de la marque - par opposition à une initiative de marketing de cause sponsorisée par une seule marque ou à l'activation d'une partie seulement de la combinaison marketing" a déclaré KoAnn Vikoren Skrzyniarz, Directeur général de Sustainable Brands.

"Nous nous sommes engagés avec plusieurs parties prenantes externes pour aider à l'élaboration des critères", a déclaré Virginie Helias, Chief Sustainability Officer de P&G. "Nous voulions créer des critères qui rendraient la norme SDG12 tangible pour les marques, en les tenant responsables de leurs progrès vers une consommation responsable d'un niveau supérieur. Avec nos marques, nous servons cinq milliards de personnes dans le monde entier, ce qui nous donne l'occasion unique et la responsabilité non seulement de ravir les gens par la performance supérieure de nos produits, mais aussi de promouvoir les conversations, d'influencer les attitudes, de changer les comportements et de concrétiser à l'échelle mondiale un mode de vie durable ".

À propos de la responsabilité sociale de P&G

Les programmes de responsabilité sociale d'entreprise de la Société appuient les objectifs de développement durable des Nations Unies et mettent l'accent sur l'éthique et la responsabilité d'entreprise, la durabilité environnementale, l'impact communautaire, l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion. Les Brand 2030 criteria sont des exigences pour les marques individuelles qui s'ajoutent aux programmes d'entreprise. Pour plus d'informations sur les efforts de P&G en matière de responsabilité sociale, consultez le Rapport sur la citoyenneté 2018 de P&G ici.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l'une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les dernières actualités et pour des informations sur P&G et ses marques.

À propos de Sustainable Brands Paris

Sustainable Brands est la première communauté mondiale de marques et d'organisations innovantes et durables. La marque la plus influente au monde en matière de RSE arrive en France pour la première fois du 23 au 25 avril 2019. La conférence comprend un format perturbateur pour réinventer l'engagement de la marque et ouvrir de nouvelles perspectives.

1 Vs. une couche-culotte jetable typique

2 Vs. les couches les plus vendues par Pampers en 2016.

3 La technologie de recyclage a été inventée par Fater, une JV de P&G et Angelini (qui fabrique Pampers en Italie).

4 Sur la base des estimations de l'OMS et de l'UNICEF en février 2019.

