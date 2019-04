Assemblée annuelle de la Banque Nationale : un 160e anniversaire sous le signe de la responsabilité





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale a tenu ce matin son assemblée annuelle des actionnaires en présence de nombreux clients, employés et partenaires. Pour souligner son 160e anniversaire, c'est à Québec, lieu de fondation de l'organisation, que s'est déroulé l'événement.

Fidèle à la mission fondatrice de la Banque Nationale, qui consiste à soutenir le développement économique et social, le président et chef de la direction, Louis Vachon, a fait état, lors de son allocution, de plusieurs avancées récentes en matière de responsabilité sociale et d'environnement. L'assemblée annuelle a d'ailleurs obtenu la certification d'événement écoresponsable.

Au nombre des faits saillants :

Retombées économiques de 1,2 milliard de dollars générées par la construction en cours à Montréal du nouveau siège social. Quelque 7 000 emplois également créés par le projet.

Appui continu au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). La Banque complètera sous peu sa démarche de planification pour intégrer les recommandations à ses activités.

Adhésion à l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP FI).

Participation au Groupe de travail sur l'avenir économique du pays (Conseil canadien des affaires).

Citation :

« Les changements technologiques, démographiques, climatiques et géopolitiques qui s'opèrent à l'heure actuelle font partie des grands défis que doivent relever les organisations, quel que soit leur secteur d'activité. La réponse de la Banque Nationale à ce contexte est très claire : en plus de chercher à toujours générer plus d'impact positif pour nos clients, nous allons continuer le déploiement d'initiatives responsables, particulièrement du côté environnemental. Que ce soit par la conception d'un prochain siège social écoresponsable ou l'adhésion à l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement, nous poursuivons notre contribution au développement économique, social et environnemental, en plaçant l'humain au centre de ce que l'on fait », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

