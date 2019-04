Le gouvernement du Canada verse 4,7 millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse afin de combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs





HALIFAX, le 24 avril 2019 /CNW/ - Nos collectivités s'épanouissent lorsque les Canadiennes et les Canadiens se sentent en sécurité dans leur quartier. Tous les gouvernements sont responsables de la sécurité de nos collectivités. Pour cette raison, le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans les collectivités partout au pays en investissant considérablement dans l'Initiative pour prendre des mesures visant à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de plus de 4,7 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs de la Nouvelle?Écosse. Ces efforts appuieront les services et les organisations policiers afin d'améliorer leurs efforts pour prévenir, perturber et contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs, tout en croissant la sensibilisation et la compréhension des enjeux entourant ce problème.

La province s'emploiera à élaborer une stratégie pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs qui comprend des initiatives de prévention et d'intervention et une plus grande capacité des services policiers et des activités de poursuites judiciaires. Les activités supplémentaires comprendront la collecte et l'échange de renseignements, les programmes de formation spécialisés pour les agents d'application de la loi ainsi que l'élaboration et l'amélioration des systèmes de données pour recueillir et communiquer des résultats.

Citations

« La violence liée aux armes à feu et aux gangs n'a pas sa place dans nos collectivités. Les initiatives de prévention et d'intervention, ainsi que les formations spécialisées pour les services policiers qui s'attaquent aux causes fondamentales de la violence liée aux gangs, peuvent donner aux jeunes, souvent la cible des gangs, les outils nécessaires pour rejeter une vie de criminalité, ce qui rend nos collectivités plus sécuritaires et permet aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Cette entente de financement aidera à rendre notre province plus sécuritaire. Elle aidera à renforcer nos efforts pour prévenir, perturber et contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs au sein de nos collectivités. Par exemple, cet investissement aidera les collectivités et les organismes communautaires à offrir des programmes ou à améliorer des programmes existants qui appuieront les victimes de la traite de personnes et à mettre sur pied des équipes de mobilisation communautaires qui interviendront efficacement en cas d'incidents violents. De plus, cet investissement permettra aux hommes et femmes autochtones de recevoir du soutien juridique, acquérir des compétences de vie et des compétences liées à l'emploi afin qu'ils puissent rétablir des liens avec leurs collectivités et ne pas retourner entre les mains du système de justice pénale. »

- L'honorable Mark Furey, Procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle?Écosse

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Du montant total de 327,6 millions de dollars, une somme de 214 millions de dollars sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, la Nouvelle-Écosse recevra un total de 4 731 447 millions de dollars.

Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Liens connexes

Abonnez?vous à Sécurité publique Canada (@Securite_Canada) sur Twitter.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.securitepublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 11:39 et diffusé par :