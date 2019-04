Kintavar obtient jusqu'à 59% cuivre avec de l'argent et du cobalt dans le concentré des premiers essaies métallurgique avec un taux de récupération jusqu'à 80%





MONTRÉAL, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la «Société» ou «Kintavar») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer les résultats de ses travaux d'essais métallurgiques préliminaires sur les échantillons provenant du forage MS-18-36 de la zone Sherlock du projet Mitchi au Québec, Canada. Les objectifs de ces essais sont de démontrer que les unités minéralisées de Sherlock peuvent être utilisées pour la production de concentrés de cuivre à haute teneur en utilisant les techniques traditionnelles de traitement des minéraux. Les résultats donnent un concentré de cuivre de très haute qualité contenant jusqu'à 59 % cuivre et sans métal pénalisant, ce qui est bien au-dessus de la moyenne mondiale de 25% cuivre1 et aussi au-dessus de 32% cuivre souvent nécessaires pour l'obtention d'une prime sur le concentré. Des taux de récupérations allant jusqu'à 80% ont été obtenus et il est estimé qu'il serait possible de les augmenter à 84% et plus, ce qui représente la moyenne mondiale1, après avoir optimisé le processus et effectué des tests supplémentaires.



Les essais métallurgiques ont été réalisé chez ALS Metallurgy de Kamloops, en Colombie-Britannique, et supervisés par Novopro Projects, Inc. de Montréal, Québec, tous deux indépendants de Kintavar Exploration. Les tests métallurgiques ont suivi les méthodes et procédures standard couramment utilisées dans l'industrie pour la conception et le développement de procédés de récupération du cuivre, notamment les tests minéralogiques, de dureté (Bond Work Index), de flottation et l'analyse de produits métallurgiques.

Un forage au diamant de calibre NQ a été réalisé dans la zone Sherlock afin d'obtenir les unités minéralisées représentatives pour les tests métallurgiques. Trois échantillons métallurgiques composites ont été préparés à partir de la carotte entière de ce forage et leurs caractéristiques sont présentées au tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques et résumé analytique du forage MS-18-36

Forage Azimuth / Plongée Zone De

(m) À

(m) Épaisseur

(m) Analyses de ALS (moyenne) Cu (%) Fe (%) S (%)

Total C (%) Ag

(g/t) MS-18-36 N328 / -45 5 45,6 78 32,4 0,53 1,45 0,225 5,3 6 6 78 85 7 0,47 1,5 0,18 5,11 6 7 85 102 17 0,745 1,465 0,305 5,23 10

La minéralisation cuprifère de la région de Sherlock est disséminée dans des marbres et contient généralement environ 1 à 2% de minéraux sulfurés global composés principalement de bornite et de quantités moins importantes de chalcocite, puis de chalcopyrite. La pyrite est présente en quantités traces inférieures à 0,1%, ce qui permet une séparation par flottation facile. Comme les minéraux primaires contenant du cuivre sont la bornite et la chalcocite, un concentré à très haute teneur est réalisable par simple flottation.

Les zones riches en cuivre du projet Mitchi contiennent généralement de l'argent (aussi analysé dans le concentré) et du cobalt, avec des teneurs de 644 g / t Ag et jusqu'à 190 g / t Co. Des analyses chimiques détaillées ont été effectuées sur les concentrés issus des essaies et les résultats indiquent qu'il ne semble pas y avoir d'impureté présente à une concentration susceptible d'entraîner des pénalités de fonderie.

Le tableau 2 résume les résultats des essais métallurgiques à l'échelle de laboratoire. Ces résultats ne tiennent compte que des critères d'optimisation de base qui ont été utilisés à ce jour. Afin d'évaluer l'effet d'un épuiseur (cleaner scavenger) sur les teneurs et les taux de récupération du concentré, il faudrait compléter des essais en circuit fermé.

Les essais de tri minéralogiques ont commencé et se poursuivront au cours de l'été 2019 sur des échantillons frais (de roche et non de carotte) qui seront prélevés dans de petites fosses afin de simuler des fragments de minerais représentatifs pouvant provenir d'une exploitation à ciel ouvert. D'autres travaux d'essais métallurgiques visant à optimiser ces résultats et à élaborer un schéma des procédés seront ensuite planifiés en fonction de ces résultats et des autres activités d'exploration.

"Nous en sommes au début du développement du projet Mitchi, mais ces travaux d'essais métallurgiques préliminaires viennent considérablement accélérer le projet. Dans un monde où les teneurs moyennes des gisements de cuivre et la pureté des concentrés diminuent alors que les coûts en capital du développement des mines de cuivre et les risques géopolitique et d'acceptabilité sociale augmentent, le projet Mitchi, facilement accessible et basé au Québec, a livré un concentré de cuivre de très haute qualité pouvant atteindre 59% cuivre sans métaux pénalisants. De plus, le potentiel de récupération du cobalt dans le même concentré présente un intérêt considérable et des travaux seront effectués pour évaluer la valeur potentielle et la présence éventuelle de zones de cobalt à plus haute teneur dans le projet Mitchi », commente Kiril Mugerman, président-directeur général de Kintavar.

Tableau 2: Résumé des résultats des essaies de flottation





Zone Teneur du minerai brute Concentré brut Concentré ? 1ere étape purification Concentré ? 2e étape purification Cu

(%) Ag

(ppm) Poids

récup.

(%) Cu

(%) Cu

récup.

(%) Ag

(ppm) Ag

récup.

(%) Poids

récup.

(%) Cu

(%) Cu

récup.

(%) Ag

(ppm) Ag

récup.

(%) Poids

récup.

(%) Cu

(%) Cu

récup.

(%) Ag

(ppm) Ag

récup.

(%) 5 0,56 6 4,1 12,1 88,3 129 84,5 1 40 79,7 409 75 0,7 58,8 76,8 598 71,8 7 0,8 14 4,9 14,7 89,7 246 86,4 1,6 41 82,6 457 73,5 1,1 58,5 80,5 644 70,4 6 0,54 7 6,8 6,9 87,7 70 71,8 1 33,9 71 753 72,8 0,6 53,9 67,3 724 69,3

Tableau 3: Résumé des analyses de métaux pénalisants dans les composites des zones 5 et 7

Élément Zone 5 (ppm) Zone 7 (ppm) Minerai Concentré Minerai Concentré As 6 70 44,9 24 Sb 0,35 49 2,55 11 Bi 1 18 0 27 Pb 8 527 11 372 Zn 39 1 360 34 2 180 Ni 16 44 17 70 Hg 0,05 0,347 0,01 0,266

Divulgation selon le Règlement 43-101

Les renseignements de nature scientifique ou technique présents dans ce communiqué ont été préparés conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« NI 43-101 »). Ils ont également été contrôlés, révisés et vérifiés par Mr. Antoine Lefaivre, P.Eng. Ingénieur de procédé en chef de Novopro Projects Inc. et personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Mr. Lefaivre supervise le développement des traitements métallurgiques pour Kintavar Exploration Inc., il est indépendant de la société Kintavar Exploration Inc. et a participé à la planification, l'observation et la rédaction de rapports de tous les travaux métallurgiques.

À propos d'Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Kintavar Exploration est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés aurifères et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (approx. 30 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 300 km2, est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'Est de celle-ci. La propriété est située dans la portion nord-ouest de la ceinture méta-sédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères, cuprifères, argentifères, et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ?'cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires'' dans le secteur est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur Ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire.

