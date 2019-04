Les Albertains bénéficient des investissements dans les véhicules zéro émission





EDMONTON, le 24 avril 2019 /CNW/ - La qualité de vie des Canadiens et la croissance future du pays sont étroitement liées à l'environnement. Notre gouvernement investit dans un avenir plus propre et plus viable pour aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de transport, procurant ainsi un coût de la vie plus abordable, de bons emplois et des collectivités résilientes.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, était à Edmonton afin de présenter les investissements annoncés dans le budget de 2019 qui rend les véhicules zéro émission plus abordable pour les Canadiens. Le budget de 2019 prévoit également 130 millions de dollars pour élargir le réseau de bornes de recharge et ravitaillement des véhicules zéro émission, et met en place de nouveaux incitatifs pour l'achat de ce type de véhicules par les particuliers et les entreprises.

Le gouvernement prévoit d'investir 300 millions de dollars sur trois ans dans un nouvel incitatif d'achat fédéral visant les véhicules zéro émission admissibles.

Les incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission s'appliquent aux véhicules admissibles neufs achetés ou loués à partir du 1er mai 2019. Le programme incitatif est une mesure annoncée dans le budget de 2019 et est assujetti à l'approbation du Parlement.

Pour être admissible aux incitatifs, un véhicule doit être un modèle de base dont le prix de détail suggéré par le constructeur est de moins de 45 000 $ pour les véhicules de tourisme dotés de six sièges ou moins, et de moins de 55 000 $ pour les véhicules dotés de sept sièges ou plus. Pour les véhicules de six sièges ou moins, les modèles à prix supérieur de ces véhicules sont admissibles si le prix de détail final suggéré par le constructeur est de 55 000 $ ou moins.

Les Canadiens qui achètent ou louent un véhicule électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à autonomie supérieure recevront un incitatif de 5 000 $. Dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable à courte autonomie, l'incitatif est de 2 500 $.

Citation

« Nous rendons l'achat de véhicules zéro émission plus facile et plus abordable pour les Canadiens, et nous continuons d'investir dans les infrastructures nécessaires pour recharger ces véhicules facilement là où nous travaillons, vivons et nous divertissons. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les dépenses quotidiennes des familles et des entreprises et de créer un avenir plus propre et vert. »

Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

« FLO s'applique à faire augmenter et accélérer l'adoption des véhicules électriques au Canada en fournissant des infrastructures de recharge sûres et fiables, parce que c'est ce qui compte pour les éventuels et actuels acheteurs de véhicules électriques. Nous sommes extrêmement fiers d'être ici aujourd'hui pour souligner l'importance des programmes de Ressources naturelles Canada qui financent ces infrastructures, ainsi que l'ensemble des incitatifs fédéraux à l'achat de véhicules électriques. Ces programmes essentiels contribuent à la mise en place des infrastructures de recharge sûres et fiables dont le Canada a besoin pour ouvrir la voie à une expérience de conduite plus propre et plus pratique. »

Travis Allan, vice-président aux Affaires publiques et avocat général, FLO

En bref

Le transport compte pour le quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada dont presque la moitié provient des automobiles et des camions légers. Le gouvernement s'engage à mettre plus de véhicules zéro émission sur la route, ce qui donne la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, surtout à long terme.

Le transport compte pour le quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada dont presque la moitié provient des automobiles et des camions légers. Le gouvernement s'engage à mettre plus de véhicules zéro émission sur la route, ce qui donne la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, surtout à long terme.

Pour soutenir la transition vers un système de transport à faible émission de carbone, le gouvernement du Canada a fixé les cibles de vente suivantes pour les véhicules zéro émission au pays : 10 % des nouveaux véhicules légers vendus doivent être des véhicules zéro émission d'ici 2025, 30 % devront l'être en 2030 et 100 % en 2040.

a fixé les cibles de vente suivantes pour les véhicules zéro émission au pays : 10 % des nouveaux véhicules légers vendus doivent être des véhicules zéro émission d'ici 2025, 30 % devront l'être en 100 % en 2040. Le budget de 2019 prévoit une enveloppe de 300 millions de dollars, à compter de l'exercice 2019-2020, pour mettre en place un nouveau programme incitatif d'achat fédéral afin d'encourager plus de Canadiens à acheter des véhicules zéro émission.

Le nouveau programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission accordera des incitatifs pour les véhicules zéro émission tels que véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules à pile à hydrogène.

Ce programme incitatif suit les recommandations des experts figurant dans le rapport provisoire du Conseil consultatif sur l'action pour le climat.

