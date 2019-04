Pour la cohorte canadienne de 2019, les probabilités d'être embauché sont prometteuses





Soixante-seize pour cent des cadres supérieurs au Canada sont susceptibles d'embaucher de nouveaux diplômés

TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - Pour la promotion canadienne de 2019, un sondage du cabinet de dotation en personnel à l'échelle mondiale Robert Half indique que les probabilités d'être embauché sont bonnes. Selon un sondage mené auprès d'employeurs de partout au Canada, 76 % des cadres supérieurs sont susceptibles d'embaucher ceux qui ont récemment obtenu leur diplôme d'un collège ou d'une université. Les principaux avantages d'embaucher des personnes fraîchement diplômées comprennent leur enthousiasme à l'idée de démarrer leur carrière (34 %) et les perspectives et idées nouvelles qu'elles apportent (27 %).

La question suivante a été posée aux cadres supérieurs : « Dans quelle mesure est-il probable que votre entreprise embauche de nouveaux diplômés de collèges ou d'universités en 2019? » Voici leurs réponses :

Très probable 30 % Assez probable 46 % Assez improbable 17 % Très improbable 7 %

100 %

Les cadres supérieurs ont également répondu à la question suivante : « Quel est le principal avantage d'embaucher de nouveaux diplômés? » Voici leurs réponses :

Ils sont enthousiasmés à l'idée de démarrer une nouvelle carrière. 34 % Ils offrent des perspectives et des idées nouvelles. 27 % Ils apprennent rapidement et sont faciles à former. 24 % Ils possèdent de solides compétences techniques et sont nés à l'ère numérique. 14 % Autre 1 %

100 %

« La cohorte de 2019 a de la chance d'arriver dans un contexte d'embauche solide et concurrentiel, où les points de vue nouveaux et les compétences à jour sont très prisées par les employeurs, a déclaré Greg Scileppi, président, activités internationales de dotation en personnel, Robert Half. Bien que cela puisse vouloir dire qu'une gamme de possibilités sont offertes aux nouveaux diplômés, ce contexte indique aussi à quel point une attitude positive, la motivation d'apprendre sur le terrain et le goût de relever de nouveaux défis sont essentiels pour attirer l'attention des gestionnaires recruteurs. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Il comprend les réponses de plus de 600 cadres supérieurs au Canada.

Au sujet de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services en ligne de recherche d'emploi sur les sites de ses divisions, qui sont accessibles à l'adresse roberthalf.ca/fr. Pour obtenir d'autres conseils de carrière et de gestion, suivez notre blogue à l'adresse roberthalf.ca/fr/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 11:32 et diffusé par :