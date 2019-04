Véronyque Tremblay devient directrice générale et organisatrice en chef du Parti Libéral du Québec





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Parti libéral du Québec (PLQ), Mme Linda Caron, annonce la nomination de Mme Véronyque Tremblay au poste de directrice générale et organisatrice en chef du PLQ.

« Je suis ravie d'accueillir Véronyque à titre de directrice générale et organisatrice en chef du Parti libéral du Québec. Son énergie, son dynamisme, son expérience professionnelle et politique sont des atouts indéniables qu'elle saura mettre en valeur pour la reconstruction du PLQ. Je tiens à remercier Sylvain Langis, directeur général du PLQ depuis 2015, pour tout le travail accompli, pour son engagement et pour tout le temps qu'il a consacré à notre formation politique. »

- Linda Caron, présidente du Parti libéral du Québec

Mme Tremblay a été élue députée sous la bannière libérale dans la circonscription de Chauveau en 2015. Elle a été nommée ministre déléguée aux transports en octobre 2017. Avant d'amorcer une carrière politique, Mme Tremblay a travaillé pendant 21 ans dans le milieu des médias, notamment comme cheffe d'antenne à TVA-LCN et journaliste-coanimatrice au FM93.

La candidature de Mme Tremblay a été retenue à l'issue d'un processus d'embauche qui a été mené en vertu des règles internes du Parti libéral du Québec. Mme Tremblay succèdera à M. Langis qui a exprimé le souhait de relever de nouveaux défis. La nouvelle directrice générale entrera en fonction le 6 mai prochain.

