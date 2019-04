Avis aux médias - La ministre Murray parle de la réforme sur la réglementation à la Chambre de commerce de Surrey





OTTAWA, le 24 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, se joindra aux membres de la Chambre de commerce de Surrey et à des chefs d'entreprise locaux pour une discussion sur la réforme de la réglementation à l'échelle fédérale et sur le soutien aux petites entreprises.

Mme Murray sera disponible pour les médias à la suite de la rencontre.

Date

Le 25 avril 2019

Heure (heure locale)

11 h 45 - Inscription

12 h 00 à 13 h 00 - Table ronde

13 h 10 - Disponibilité pour les médias

Endroit

Chambre de commerce de Surrey

101-14439, 104 Avenue

Surrey, Colombie-Britannique

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 11:24 et diffusé par :