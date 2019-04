Chantier Méridien maritime - Le nouveau gouvernement du Québec appuie un projet innovant de 17,6 M$





MATANE, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, annonce, aujourd'hui, que le gouvernement du Québec accordera une aide financière de 8 millions de dollars à Méridien, un membre de Groupe Méridien, pour la fabrication d'un prototype de navire de pêche en modules et pour l'acquisition de nouveaux équipements. Ce projet, d'une valeur de 17,6 millions de dollars, créera 109 nouveaux emplois de qualité à Matane, en plus de consolider 87 autres postes. Il permettra aussi à l'entreprise de diversifier ses activités en élargissant son offre sur le marché des navires-usines de pêche et sur celui des navires de recherche océanographique.

« Le gouvernement s'est engagé à favoriser la création d'emplois payants, dans toutes les régions du Québec, comme le fera Méridien grâce ce projet novateur. Je peux vous assurer que nous allons continuer à soutenir les entreprises qui osent innover pour faire rayonner davantage l'expertise québécoise. L'innovation est l'une des bases essentielles des économies performantes et des sociétés prospères. C'est un enjeu majeur au 21e siècle. C'est par l'innovation que le Québec pourra se transformer et s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. Et c'est par des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui que nous allons créer de la richesse pour que le Québec rattrape son écart avec le reste du Canada. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Pour se distinguer, Méridien a choisi d'innover afin de produire un navire qui répondra aux besoins de sa clientèle. Le gouvernement du Québec considère essentiel d'aider les PME à accélérer leurs investissements en innovation pour optimiser leur productivité et leur croissance. Grâce à cet investissement, Méridien prévoit augmenter considérablement ses ventes, d'ici trois ans, et nous sommes persuadés de le voir atteindre cet objectif. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Méridien a été fondé à Rimouski en 2003. L'entreprise, maintenant implantée dans le port de Matane , se spécialise dans l'inspection de dommages sur des navires, dans la réparation à flot de bateaux et, depuis 2007, dans la construction complète de bateaux en acier et de sections modulaires.

La contribution gouvernementale est attribuée sous forme de prêt remboursable sans intérêt, par l'entremise du programme ESSOR. Ce programme vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement destinés à être réalisés au Québec.

Le programme a été bonifié, lors du dernier budget, en vue de financer un plus grand nombre de secteurs d'activité, grâce à des crédits supplémentaires de 36,4 millions de dollars d'ici 2024.

