Le Canada contribue à améliorer l'efficacité énergétique d'immeubles de la région de York

AURORA, ON, le 24 avril 2019 /CNW/ - En plus de renforcer la compétitivité, l'efficacité énergétique dans les bâtiments réduit les coûts, maximise les profits et préserve l'environnement. La promotion et la récompense des pratiques écoénergétiques sont d'importants éléments de l'approche préconisée par le Canada vers une économie axée sur l'énergie propre.

Mme Deb Schulte, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 340 000 $ au Windfall Ecology Centre pour aider à mesurer les données relatives à la consommation d'énergie et d'eau et à les communiquer.

Grâce au soutien financier de Ressources naturelles Canada, le centre pourra aider les propriétaires et gestionnaires immobiliers à déclarer la consommation d'énergie et d'eau de leurs immeubles grâce à l'outil gratuit d'analyse comparative ENERGY STAR® Portfolio Manager. Le projet permettra aux propriétaires et gestionnaires d'immeubles de la région de York de suivre et déclarer avec plus de précision leur consommation annuelle d'énergie et d'eau, ainsi que de mieux mesurer le rendement de leurs immeubles par rapport à celui d'autres immeubles comparables.

La gestion des données est au coeur du plan du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ressources naturelles Canada soutient les provinces, territoires, municipalités et intervenants désireux de mettre en place des projets d'analyse comparative, d'étiquetage et divulgation de la consommation d'énergie.

Pendant Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie, nos citoyens ont dit vouloir que le Canada continue de jouer un rôle de chef de file dans la transition vers une économie fondée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui créent de l'emploi, améliorent la compétitivité de l'industrie, réduisent la pollution et servent à lutter contre les changements climatiques.

Quelques faits

Les immeubles représentent une importante source de pollution au pays, les immeubles commerciaux et institutionnels comptant pour environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Considérant que 75 % des immeubles qui feront partie du paysage en 2030 ont déjà été construits, réduire considérablement la consommation d'énergie dans les immeubles existants est l'un des moyens les plus importants et les plus efficaces pour lutter contre les émissions du secteur du bâtiment.

Depuis 18 ans, ENERGY STAR ® Canada enchaîne les succès. Administré et promu par Ressources naturelles Canada, ce programme volontaire est un partenariat entre le gouvernement du Canada et plus de 1 500 organisations qui s'efforcent d'utiliser nos ressources naturelles de façon plus judicieuse grâce à des pratiques plus écoénergétiques.

Citation

« La promotion de pratiques écoénergétiques est un important aspect de la transition du Canada vers un avenir axé sur l'énergie propre. Nous sommes fiers de collaborer avec le Windfall Ecology Centre pour aider les propriétaires d'immeubles commerciaux à économiser argent et énergie, tout en réduisant leur empreinte écologique. »

Deb Schulte,

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

