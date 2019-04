Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides - La députée Chantale Jeannotte annonce un projet de modernisation de la buanderie de Rivière-Rouge

Les cinq plus grandes organisations syndicales présentes dans le secteur public ont convenu, cette semaine, d'un protocole de solidarité. Afin de concentrer toutes leurs énergies à la prochaine négociation du secteur public qui s'amorcera cet...

La députée de Labelle, Chantale Jeannotte, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, un montant de plus de 7,4 M$ destiné à financer la modernisation des équipements de la buanderie de...