Dépôt du rapport financier 2018 de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, M. Benoit Dorais, a déposé le rapport financier consolidé annuel de la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, ainsi que le document de Reddition de comptes financière pour l'année 2018. Ainsi, l'exercice financier 2018 de la Ville s'est soldé par un surplus global de 212,7 M$. Par ailleurs, des investissements de 1,7 G$ ont été réalisés en 2018 dans les projets d'immobilisations sur le territoire de la Ville de Montréal.

Le surplus global de 212,7 M$ se répartit comme suit : un surplus du conseil municipal de 228,3 M$ qui est composé des surplus de gestion de 73,7 M$ des arrondissements et du surplus de 154,6 M$ des services centraux moins le déficit du conseil d'agglomération de 15,6 M$.

« Je suis très satisfait du bilan financier de notre première année complète au pouvoir. Grâce à notre gestion rigoureuse des deniers publics et à la force du marché immobilier, nous avons réussi à dégager une marge non négligeable de 213 M$, qui nous permettra de poursuivre sur notre lancée. Nous visons à continuer à respecter la limite de nos ratios et à maintenir notre excellente cote auprès des marchés financiers, tout en offrant des services complets aux citoyennes et citoyens. C'est pourquoi nous administrons aussi sérieusement le budget 2019 », a déclaré M. Dorais.

Les activités de fonctionnement

Les principaux éléments ayant permis de générer les surplus de 212,7 M$ sont des revenus supplémentaires non anticipés, ainsi que des économies réalisées dans les charges de fonctionnement à la suite d'un contrôle serré des dépenses. Concernant les revenus, l'excédent budgétaire s'explique principalement par une activité économique favorable et un marché immobilier robuste, permettant de générer des revenus supplémentaires de 69,8 M$ en droits sur les mutations immobilières et de 36,6 M$ en revenus de licences et permis. En ce qui a trait aux charges de fonctionnement, les frais de financement et les affections, l'économie budgétaire s'établit à 44,6 M$.

Les activités d'investissement - réalisation du PTI 2018-2020

Les activités d'immobilisations couvrent les investissements réalisés par la Ville de Montréal sur son territoire pour le maintien, la réhabilitation et le développement d'éléments d'actifs. Les sommes investies sur l'ensemble du territoire montréalais en 2018 représentent 1,7 G$, une augmentation de 306,6 M$ (21,7 %) par rapport à 2017.

La progression des réalisations provient principalement de la croissance des investissements dans les éléments d'actifs suivants :

159 M$ à l'environnement et aux infrastructures souterraines;

81,4 M$ aux bâtiments;

60,9 M$ aux parcs, aux espaces verts et aux terrains de jeux;

44,9 M$ aux infrastructures routières;

Les grandes priorités de l'administration municipale

Le développement économique

La Ville de Montréal a alloué en 2018 une somme de 61,7 M$ à son Service du développement économique. Très actif sur la scène locale et de plus en plus à l'international, ce service a dévoilé Accélérer Montréal, une stratégie de développement économique se déclinant en huit plans d'action. Engagée à investir 360 M$ sur cinq ans pour accélérer l'économie montréalaise, la Ville a entamé la réalisation de divers projets, dont Le Cabinet Créatif de Montréal qui soutient la commercialisation de 15 entreprises et organisations créatives et culturelles dans le développement de leur nouveau marché respectif. La Ville a également développé le Parcours Développement durable Montréal afin d'offrir à des entreprises un accompagnement pour l'implantation de solutions durables.

Au cours de l'année, le Service du développement économique a élaboré deux programmes visant le soutien des communautés d'affaires lors de chantiers majeurs, une première au Canada, notamment la diminution des impacts négatifs des chantiers sur les lieux d'affaires. Les règlements qui y sont associés ont été adoptés par les instances, et les sommes requises pour ces programmes ont été incluses dans le budget 2019. Par ailleurs, en 2018, une somme de 13,5 M$ a aussi été versée, sous forme de contributions, aux Sociétés d'initiative et de développement commercial (SDC) qui oeuvrent a la dynamisation et à la revitalisation des artères commerciales dans différents arrondissements.

La transition écologique

En 2018, la Ville a alloué une somme de 176,5 M$ au Service de l'environnement. À ce montant s'ajoutent les dépenses liées à la gestion des matières résiduelles qui s'élèvent à 168,4 M$. Plusieurs faits marquants soulignent les efforts consacrés à ce secteur par ce service, dont :

la signature d'une entente de collaboration de deux ans entre la Ville de Montréal, le Réseau C40, la Fondation familiale Trottier et la Fondation David Suzuki, qui permettra, par la mise en commun de ressources, de produire une planification climatique menant à la carboneutralité de la collectivité montréalaise, ainsi qu'à une stratégie de mobilisation et d'engagement;

et la Fondation David Suzuki, qui permettra, par la mise en commun de ressources, de produire une planification climatique menant à la carboneutralité de la collectivité montréalaise, ainsi qu'à une stratégie de mobilisation et d'engagement; la création d'un comité directeur des planifications climatiques, un mécanisme de coordination interne regroupant les arrondissements, les villes liées et les services centraux. Le mandat du comité est d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des différents engagements de l'agglomération en matière de lutte contre les changements climatiques pris envers l' Accord de Paris dans le cadre du One Planet Charter de San Francisco ;

dans le cadre du de ; l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, du Règlement 16-051 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail à Montréal;

janvier 2018, du dans les commerces de détail à Montréal; la fin de l'utilisation, au 1er octobre, des appareils ou des foyers à combustible non conformes au règlement en vigueur pour les citoyens des 19 arrondissements.

La mobilité

La mobilité des personnes et le transport des marchandises sont des enjeux stratégiques auxquels la Ville de Montréal et ses partenaires accordent une importance capitale. Les résultats du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour l'année 2018 ont été marqués par la croissance des investissements pour le maintien, l'aménagement et le développement des actifs du réseau routier, dont la réhabilitation ou la reconstruction de 275 kilomètres de rues; le développement des projets majeurs de la Ville et de ses partenaires tout comme les projets des programmes réguliers; l'ajout de 27 km au réseau cyclable; l'investissement de sommes supplémentaires dans BIXI Montréal pour l'acquisition d'équipements et l'expansion du système de vélos en libre-service, qui ont contribué à l'augmentation de 11 % des déplacements avec ce service par rapport à l'année dernière.

Également en 2018, la Ville de Montréal lançait son Escouade mobilité, dont 95 % des interventions effectuées ont mené à une résolution immédiate d'un problème, qu'il s'agisse d'une entrave non autorisée sur le domaine public ou d'un stationnement illégal, à titre d'exemple. En 2018, l'Escouade a oeuvré principalement au centre-ville, sur Le Plateau-Mont-Royal et dans Le Sud-Ouest.

L'habitation

En matière d'habitation, il est essentiel que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. C'est pour cette raison que la Ville a lancé en 2018 la stratégie 12 000 logements sociaux et abordables. Ainsi, en 2018 :

0,6 M$ ont été versés en contribution additionnelle à l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) pour la création de 90 logements pouvant accueillir 144 étudiantes et étudiants;

6 M$ sur un budget de 17 M$ ont été investis dans un projet pilote de 307 logements abordables;

4,2 M$ ont été versés dans le cadre du nouveau Programme d'appui à l'acquisition résidentielle.

À ces investissements s'ajoutent d'importants efforts en matière de salubrité, dont :

2 354 logements inspectés par la nouvelle division en matière de salubrité, à laquelle sont venues se joindre des ressources additionnelles au cours de l'année, comparativement à 370 en 2017;

150 immeubles inspectés comparativement à 45 en 2017;

97 225 $ en amendes remises pour des non-conformités.

Le Rapport financier de l'année 2018, la Reddition de comptes financière 2018 et les documents afférents sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/finances .

