Invitation aux médias - Annonce d'un investissement majeur concernant la pratique d'activités de plein air dans l'ensemble des régions du Québec





BROMONT, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement majeur concernant la pratique d'activités de plein air dans l'ensemble des régions du Québec.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du maire de Bromont, M. Louis Villeneuve.

DATE : Le jeudi 25 avril 2019



HEURE : 10 heures



LIEU : Hôtel de ville de Bromont

Salle du Conseil

88, boulevard de Bromont

Bromont (Québec) J2L 1A1

