A*Star, Aptorum Group et Aeneas Capital signent un accord de 90 millions USD pour promouvoir l'innovation dans les soins de santé

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM), Aeneas Capital Limited, et A*ccelerate Technologies Pte Ltd, une société de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), ont signé un accord de 90 millions USD pour la création conjointe de startups deep tech locales dans le secteur de la santé et des sciences du vivant. Cet accord est le dernier d'une série d'accords de co-création d'entreprises (VCC) conclus par A*ccelerate pour renforcer l'écosystème des startups à Singapour.

Dans le cadre de cet accord, Aptorum Group et A*ccelerate projettent de créer jusqu'à 20 deep tech à Singapour au cours des cinq prochaines années. Ces entreprises s'appuieront sur les technologies co-développées par les instituts de recherche A*STAR et Aptorum Group. Dans le cadre de cet accord, les parties prenantes soutiendront également la croissance des startups en accompagnant activement les entrepreneurs et en les mettant en contact avec les bons partenaires commerciaux et clients, grâce au réseau mondial d'Aptorum Group.

Cette initiative sera avant tout axée sur les secteurs de la santé et des sciences du vivant. Les deux parties cherchent à traduire les capacités d'analyse d'imagerie médicale et de réalité augmentée d'A*STAR en des solutions chirurgicales d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 2D et 3D en temps réel pour des applications de robotique chirurgicale. Cette solution fournirait une imagerie plus précise des patients aux soignants de Singapour, de la région et du monde entier.

Aptorum Group et Aeneas Capital lanceront également un fonds d'investissement stratégique de 200 millions USD dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie. Ce fonds pourrait être utilisé pour investir dans les biotechs locales, et pour promouvoir le dynamisme de l'économie singapourienne. Aptorum Group et Aeneas Capital réaliseront également des acquisitions de technologies et d'entreprises au niveau mondial.

"Cet accord témoigne du dynamisme de l'écosystème des biotechs à Singapour, ainsi que de la confiance du secteur privé dans les compétences d'A*STAR en termes de deep tech et de recherche biomédicale", déclare M. Philip Lim, PDG d'A*ccelerate. "Spécialisé dans la création de valeur dans les domaines du diagnostic, de la robotique chirurgicale et la thérapeutique grâce à l'innovation technologique, Aptorum Group est pour nous un partenaire idéal. Nous nous réjouissons à l'idée de co-créer des startups locales qui repousseront les limites de l'innovation médicale et renforceront l'économie de Singapour."

M. Ian Huen, fondateur et PDG d'Aptorum Group et fondateur d'Aeneas Capital, déclare: "L'objectif d'Aptorum est d'améliorer la qualité de vie et les soins aux patients grâce aux innovations dans la médecine et les sciences de la vie. Notre collaboration avec A*STAR A*ccelerate en tant que partenaire de co-création d'entreprise est très prometteuse. Elle nous permet d'accéder et de renforcer l'excellente expertise et les écosystèmes technologiques à Singapour au côté d'un solide partenaire tel qu'A*STAR, et de fortifier la synergie entre la recherche, l'innovation et le monde de l'entreprise. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera le point d'origine d'entreprises pérennes, qui seront reconnues à l'international et propulseront Singapour au rang d'acteur mondial en matière d'avancées technologiques et de solutions de commercialisation."

À propos d'Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un large éventail de technologiques thérapeutiques et diagnostiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits. La société entreprend des projets thérapeutiques et diagnostiques en neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, oncologie et d'autres pathologiques, ainsi que dans des domaines non thérapeutiques tels que la robotique chirurgicale et la médecine clinique à Hong Kong (Talem Medical), avec l'objectif premier de traiter les maladies chroniques liées aux modes de vie sédentaires modernes et au vieillissement de la population.

Pour de plus amples renseignements sur la société, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

À propos d'Aeneas Capital Limited

Filiale d'Aeneas Group Limited, Aeneas Capital est une institutions financière pluri-disciplinaire axée sur le numérique jouissant de compétences transfrontalières et technologiques. Aeneas Capital est régie par la Commission des valeurs mobilières et des titres à terme de Hong en matière de gestion des investissements, de courtage en valeurs mobilières et d'activités de conseil en investissement à Hong Kong. Aeneas Capital couvre une vaste panoplie de produits d'investissement et de régions, pour répondre aux attentes d'un grand nombre d'investisseurs professionnels, d'institutions et d'entreprises.

Pour plus d'informations sur Aeneas Group, rendez-vous sur www.aeneasgroup.com.

À propos de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR)

L'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) est le principal organisme du secteur public à Singapour, qui se trouve à l'avant-garde de la recherche économique pour promouvoir les découvertes scientifiques et mettre au point des technologies novatrices. Grâce à une approche ouverte de l'innovation, nous collaborons avec nos partenaires des secteurs public et privé en faveur du bien commun.

En tant qu'organisation scientifique et technologique, A*STAR tisse un lien entre le monde universitaire et industriel. Nos recherches génèrent de la croissance économique et créent des emplois à Singapour, et améliorent la qualité de vie en contribuant aux avantages sociaux (soins de santé, vie urbaine, développement durable).

Nous jouons un rôle clef dans la formation et l'accompagnement de talents et de dirigeants au sein de notre Agence et organes de recherche, de la communauté des chercheurs et de l'industrie. Les activités de R&D d'A*STAR couvrent les sciences biomédicales, les sciences physiques et l'ingénierie, avec des entités de recherche situées à Biopolis et Fusionopolis.

Suivez toute notre actualité sur www.a-star.edu.sg.

À propos d'A*ccelerate Technologies Pte Limited

A*ccelerate est l'antenne en charge de la commercialisation de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), l'organisme phare de Singapour en matière de promotion de la recherche scientifique et des talents. En tant que ressource centralisée, A*ccelerate soutient A*STAR dans la transformations de l'économie via l'innovation et la commercialisation de ses conclusions de recherche.

Également connu sous la désignation Accelerate Technologies Pte Ltd, A*ccelerate optimise la performance des recherches des scientifiques de l'A*STAR en traduisant les inventions et le capital intellectuel en des produits, processus et services. Grâce à la conception et à la mise en place d'accords de licence et de sociétés dérivées, A*ccelerate incite activement les dirigeants et acteurs du secteur à commercialiser les technologies d'A*STAR, et à les appliquer dans l'élaboration d'écosystèmes profitant aux entreprises, à l'industrie et à l'économie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives aux attentes, plans et perspectives d'Aptorum Group Limited et d'Aeneas Capital Limited. Ces déclarations constituent des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, toute déclaration contenue dans ce communiqué qui n'est pas un fait avéré peut être considérée comme un énoncé prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs sont identifiables par des termes tels que "peut, pourrait, devrait, s'attend à, prévoit, anticipe, projette, vise à, envisage, pense, estime, prédit, potentiel ou continu", la formulation négative de ces termes, ou des expressions similaires. Aptorum Group et Aeneas Capital fondent en grande partie ces énoncés prospectifs sur leurs attentes et projections actuelles portant sur des événements et des tendances à venir qui pourraient avoir un impact sur leurs activités, situations financières et résultats opérationnels. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du communiqué de presse et restent soumis à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses notamment aux risques relatifs aux remaniements annoncés au niveau de la direction et de l'organisation, à la continuité du service et à la disponibilité de personnel clef, à la capacité d'élargir l'offre en proposant de nouveaux produits pour des segments supplémentaires, aux stratégies de croissance anticipée, aux tendances et aux défis anticipés dans ce secteur, et aux attentes relatives à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits plus en détail dans le formulaire 20-F d'Aptorum Group déposé auprès de la SEC, et dans les documents qu'Aptorum Group pourra déposer auprès de la SEC. Aptorum Group et Aeneas Capital rejettent toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres.

