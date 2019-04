La Boulangerie Lanthier va accroître sa productivité grâce à l'achat d'équipements





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de deux millions de dollars à l'entreprise située à Baie-D'Urfé

BAIE-D'URFÉ, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Boulangerie Lanthier est une entreprise hautement innovante dans la fabrication de produits à base de pâte briochée. Pour continuer sur sa lancée, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de deux millions de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra agrandir et rénover son usine, ainsi que moderniser une nouvelle ligne de production numérique.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à la Boulangerie Lanthier d'augmenter sa productivité, grâce à l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, notamment des systèmes d'emballage et de conditionnement, un îlot de démoulage, une trancheuse, des malaxeurs, des systèmes automatiques de mélange, un four et des tours de refroidissement.

Fondée en 1932, la Boulangerie Lanthier est une entreprise à l'origine familiale qui est située à Alexandria, en Ontario. En 1985, elle a implanté une deuxième usine de production à Baie-D'Urfé, sur l'île de Montréal, où elle fabrique du pain à partir de recettes traditionnelles. En 2016, en collaboration avec son principal actionnaire, l'entreprise française La Fournée dorée, la Boulangerie Lanthier a développé une nouvelle gamme de pains briochés - un produit de niche - et elle vise maintenant à se spécialiser dans ce créneau dont la demande croît sans cesse.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux produits. Le soutien financier accordé à la Boulangerie Lanthier se veut un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et qui, de surcroît, est prête à conquérir de nouveaux marchés. »

Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis

« En investissant dans l'agrandissement et la productivité de la Boulangerie Lanthier, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

