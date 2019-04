Énergie Cardio en mode innovation et croissance !





Innovations technologiques et consultations nutritionnelles personnalisées au menu

MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Énergie Cardio est fière d'annoncer aujourd'hui le lancement de son ambitieux plan de croissance, dont plusieurs innovations technologiques lancées tout récemment dans tous les centres Énergie Cardio du Québec.

Afin d'en assurer le déploiement rapide, Énergie Cardio, une entreprise à propriété 100 % québécoise, bénéficiera du soutien financier de Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides, de la BDC ainsi que de RBC Banque Royale.

En plus du rachat des centres Énergie Cardio Place Versailles et du Plateau par le franchiseur, ce soutien permettra l'ouverture de nouveaux territoires pour l'ajout de franchises, à travers la province. Énergie Cardio annonce également l'ouverture imminente d'un nouveau centre à Beauharnois (automne 2019).

« La participation de Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides, de la BDC et de RBC Banque Royale démontre leur confiance dans le leadership d'Énergie Cardio sur le plan de l'innovation et de l'offre à nos membres. Maintenant que nous bénéficions du soutien financier nécessaire, nous passons à la vitesse grand V sur la croissance et l'innovation », indique Claire Tremblay, présidente d'Énergie Cardio.

« La force d'Énergie Cardio réside dans sa capacité d'innover en proposant de nouveaux services adaptés aux besoins de ses clients. Combinée à une équipe expérimentée chapeautée par Claire Tremblay et Eveline Canape, l'avenir de l'entreprise dont le siège social est à Mirabel s'annonce prometteur », a pour sa part poursuivi Éric Dargis, vice-président régional pour Lanaudière, Laurentides et Laval de Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Une panoplie de nouveautés!

Des consultations nutritionnelles signées Isabelle Huot

Les 26 centres Énergie Cardio offrent désormais à leurs membres des services de nutrition en ligne. Ceux-ci sont animés par l'équipe d'experts de la clinique de nutrition Isabelle Huot Docteure en nutrition.

D'une durée de 30 minutes, ces consultations virtuelles permettent aux membres qui s'abonnent à ce service de recevoir des conseils et un plan alimentaire personnalisés, à distance et dans le confort de leur foyer ! « Cette nouvelle offre aidera plusieurs membres d'Énergie Cardio à intégrer une saine alimentation à leur programme de mise en forme », indique Isabelle Huot. « C'est un service unique que nous sommes fiers d'offrir en exclusivité aux membres d'Énergie Cardio », conclut cette dernière.

Le printemps est aussi synonyme de renouveau pour Isabelle Huot Docteure en nutrition ! Sa gamme de repas surgelés, en vente dans plusieurs centres Énergie Cardio, a été minutieusement revue pour offrir un goût amélioré, tout en respectant les critères santé de la docteure en nutrition. Affichant 35 g de protéines et plus par portion, de nouveaux repas protéinés font leur apparition dans la gamme.

Innovations technologiques et intelligence artificielle

Après avoir réalisé une première mondiale dans le marché des centres de conditionnement physique et de santé mieux-être en octobre dernier en lançant Wizper-Motiv, un programme qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui vise à détecter rapidement des indices de baisse de motivation chez ses abonnés, Énergie Cardio poursuit ses initiatives à un rythme accéléré afin de combler les besoins de sa clientèle croissante. « Énergie Cardio se base sur les résultats de cette dernière innovation en lançant de nouveaux programmes et services, ce qui nous permet d'accompagner un nombre sans cesse croissant de membres dans leur démarche santé, et surtout, de leur faire vivre une expérience complète qui se démarque de toute compétition », ajoute Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio.

L'atteinte des objectifs d'entraînement à l'aide d'une technologie sportive sur mesure

À l'ère des technologies sportives numériques, les membres d'Énergie Cardio souhaitant évaluer leur condition physique disposent maintenant d'un outil supplémentaire grâce à l'introduction de la plateforme numérique Fitaction.

Ce nouvel outil technologique permet l'évaluation des composantes de la condition physique, telles que la force et l'endurance musculaires, la capacité cardiovasculaire et la composition corporelle. L'avantage de cette plateforme technologique est que les membres peuvent consulter sur leur téléphone intelligent ou leur tablette, le rapport d'évaluation détaillé qui permet aux kinésiologues d'Énergie Cardio d'offrir des recommandations d'entraînement sur mesure, et surtout, de mesurer la progression des clients.

Analyser sa composition corporelle

Les centres sont maintenant équipés du système InBody 270, un autre outil à la fine pointe de la technologie très prisé par les personnes qui veulent en connaître davantage sur leur réelle composition corporelle. Celui-ci analyse, entre autres, la masse musculaire totale et par segment, le pourcentage de graisse corporelle totale et par segment, le taux métabolique basal et la teneur en minéraux osseux.

Les membres d'Énergie Cardio pourront opter pour une auto-évaluation ou une évaluation de 30 minutes avec un entraîneur afin d'évaluer leur composition corporelle. « Nos entraîneurs certifiés pourront par la suite mettre en place une stratégie d'entraînement encore plus personnalisée, répondant ainsi aux besoins particuliers de nos membres et visant l'atteinte de leurs objectifs d'entraînement », poursuit Eveline Canape.

Des suppléments alimentaires québécois pour tous les types de sportifs

Énergie Cardio est également fière de s'affilier avec l'entreprise québécoise 5STAR4MULA afin d'offrir pour la première fois des suppléments alimentaires de haute qualité adaptés aux besoins des gens actifs.

« Qu'un membre s'entraîne pour une compétition nationale ou souhaite se remettre en forme, le vaste éventail de produits 5STAR4MULA, tous fabriqués dans un site certifié par Santé Canada, permettra à tous nos membres de trouver le produit qu'ils recherchent, et ce, à même le centre où ils s'entraînent », indique Claire Tremblay, présidente d'Énergie Cardio.

Entraînement en équipe en cross-training EVEREST

Grâce aux entraînements en équipe en cross-training EVEREST, les membres qui recherchent plus d'intensité, de variété et de camaraderie lors de leurs séances d'entraînement seront servis. Suivant un circuit combinant différents exercices de haute intensité recourant au poids du corps ou à du petit matériel pour augmenter la difficulté de l'effort, ils pourront atteindre leurs objectifs en matière de condition physique.

D'une durée de 45 minutes et supervisées par un entraîneur certifié, les séances d'entraînement de cross-training peuvent accueillir de 6 à 12 participants.

À propos d'Énergie Cardio

Fondée en 1985, Énergie Cardio affirme sa position de leader dans l'industrie du conditionnement physique au Québec depuis maintenant plus de 30 ans. Suite à l'acquisition en 2016 par deux entrepreneures québécoises, l'une kinésiologue et l'autre éducatrice physique, l'entreprise poursuit sa mission initiale tout en la propulsant vers de nouveaux horizons pour l'accessibilité à l'entraînement pour tous les Québécois.

Soutenus par plus de 800 employés, dont des entraîneurs certifiés et motivants, des instructeurs de cours en groupe passionnés, des kinésiologues expérimentés et inspirants et des conseillers à l'écoute, les gyms Énergie Cardio contribuent à l'amélioration de la condition physique et de la qualité de vie de la population québécoise en offrant des programmes et services dynamiques et efficaces dans 26 gyms modernes et de haute qualité. Ainsi, tous les clients d'Énergie Cardio sont en mesure de vivre une expérience d'entraînement des plus complètes pour ultimement atteindre leur plein potentiel.

Afin de soutenir sa croissance et pour faciliter l'accès à l'ensemble de ses nouveaux programmes à un plus grand nombre de Québécois, de nouvelles franchises d'Énergie Cardio sont disponibles partout au Québec pour tous les passionnés de l'entraînement soucieux de contribuer à l'amélioration du mieux-être des Québécois.

