Mme Shirley Théroux devient porte-parole de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Chanteuse, peintre, animatrice et femme d'affaires, Mme Shirley Théroux devient porte-parole de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM), un organisme qui soutient de façon exclusive le plus important centre d'excellence sur le vieillissement à travers la francophonie, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).

Faisant partie intégrante du paysage québécois, cette femme de coeur, lumineuse, active et généreuse souhaite que toute sa génération et celles à venir puissent mieux vieillir.

À travers une campagne publicitaire télévisuelle et numérique, ainsi que par sa présence lors de différentes activités de la FIGM, Mme Théroux souhaite inspirer les aînés et les inciter à demeurer actifs, en plus de faire connaître l'IUGM au plus grand nombre.

Rappelons que l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) est un établissement spécialisé en santé des personnes âgées et plus de 1?000 médecins, chercheurs et personnel de soutien y oeuvrent au quotidien. Ses missions de soins, de recherche et d'enseignement contribuent à en faire un institut dynamique et novateur. La promotion de la santé est au coeur de ses priorités.

Citations

«?Je suis fière de mon âge. Nous devons profiter, chaque jour, des beaux moments que la vie nous donne. Avoir une vie active aide à vieillir en santé?! Par la recherche et les soins, l'Institut de gériatrie de Montréal veille sur nous. Au Québec, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur le plus important centre d'excellence sur le vieillissement à travers la francophonie. Il est important de soutenir cette grande institution.?» -- Shirley Théroux, porte-parole de la FIGM.

«?C'est avec une grande fierté que nous accueillons Mme Shirley Théroux au sein de la grande famille de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. Elle est un véritable modèle, tant par sa capacité à demeurer active que par son désir de donner au suivant. D'ailleurs, elle marche tous les jours et elle encourage régulièrement les gens qui la suivent à faire de même. C'est un privilège de pouvoir collaborer avec elle afin que notre société puisse mieux vieillir.?» - Francine Senécal, directrice générale de la FIGM.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la francophonie dans le domaine du vieillissement, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé des aînés et de recherche sur le vieillissement. Site Web : figm.ca Facebook : @FIUGM

SOURCE Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 10:58 et diffusé par :