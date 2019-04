OPEC célèbre les débuts réussis de Familles Branchées et l'importance des donateurs de technologie du secteur privé





MONTRÉAL, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFSC-OPEC célèbre fièrement l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada, rendue disponible à des centaines de milliers de familles à faible revenu depuis novembre 2018.



Annoncée dans le budget de 2017, l'initiative a été conçue comme un moyen d'accroître l'accessibilité de l'Internet résidentiel et de combler le fossé numérique qui trouve 1,3 million de familles canadiennes dépourvues d'une connexion résidentielle.

« CFSC-OPEC est très heureuse d'aider à fournir l'initiative Familles branchée, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « Avec l'aide des donateurs du secteur privé et grâce au soutien continu de nos fournisseurs de services internet, les familles canadiennes profitent des avantages de la connectivité et des opportunités de participation économique. »

« Beaucoup de familles à faible revenu rencontrent des obstacles financiers pour se mettre en ligne, comme le prix d'achat élevé d'un ordinateur et celui d'une connection Internet résidentielle. Voilà pourquoi notre gouvernement, par cette initiative, travaille avec l'industrie des télécommunications pour s'assurer que tous les Canadiens profitent de l'économie numérique, » a dit Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

En date du 31 mars 2019, 17 731 familles s'étaient inscrites auprès des fournisseurs de services Internet participants (FSI) pour accéder au forfait d'Internet à 10 $. Plusieurs FSI, dont Bell Canada, Cogeco, Shaw Communications et TELUS soutiennent l'initiative par des ententes de dons en technologie à des fins de remise à neuf et de redistribution par le programme Ordinateurs pour les écoles à travers le pays.

« En tant que partenaire de longue date de CFSC-OPEC, Bell est fière d'aider les familles canadiennes en leur fournissant les outils nécessaires pour tirer profit d'un accès à l'Internet haute vitesse afin de favoriser leur éducation, leur développement personnel et leur engagement envers leur communauté, » a déclaré Marc Duchesne, vice-président, sûreté et responsabilité d'entreprise chez Bell. « L'an dernier seulement, Bell, a fait un don de plus de 8 700 ordinateurs au programme OPE et nous sommes ravis de constater que leur usage contribue à donner plus d'autonomie aux Canadiens. »

« Cogeco Connexion fait partie du paysage social, économique et culturel du Québec et de l'Ontario depuis plus de 60 ans, contribuant à leur développement régional et économique. Fournir l'égalité des chances aux enfants et aux familles grâce à l'inclusion numérique est une priorité chez Cogeco, ainsi que maintenir un impact positif et durable chez les communautés où nous offrons nos produits et services, » a dit Ken Smithard, président de Cogeco Connexion.

« La connectivité est le carburant de notre vie de tous les jours, et nous comprenons combien l'accès résidentiel à Internet est important pour les familles, » a dit Sanae Takahashi, vice-présidente principale, marketing, tarification et emballage chez Shaw Communications. « Nous sommes ravis de soutenir CFSC-OPEC dans ses efforts pour donner vie à l'initiative Familles branchées et aider à donner aux familles à travers le pays les opportunités et les avantages accrus d'une vie connectée. »

« La technologie est un grand égalisateur, oui, mais seulement si nous y avons tous également accès. Un accès inégal à la technologie élargit les barrières sociales inacceptables auxquelles plusieurs Canadiens font face, » a dit Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « L'équipe de TELUS s'attaque à ces problèmes sociaux urgents en faisant des investissements en technologie sans précédent afin de combler les fossés géographiques et socio-économiques et en soutenant des collectivités plus dynamiques et durables. Nous sommes fiers d'appuyer l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada, modelée d'après l'initiative Branché pour l'avenir (Internet for Good) de TELUS. Nous avons constaté les avantages incroyables que ce programme apporte et nous continuerons d'étendre notre programme aux côtés de Familles branchées pour offrir un accès subventionné à Internet, de même que des formations en littératie numérique et le soutien de TELUS Averti à plus de 100 000 familles à faible revenu. »

Durant les premiers mois de l'initiative, plus de 24 831 ordinateurs ont été commandés. Avec un tel niveau de participation, les dons de technologie sont devenus extrêmement importants pour l'initiative, et OPEC est très reconnaissante pour les partenariats qui furent signés l'année dernière avec de nouveaux donateurs du secteur privé tels que McCain et les Producteurs laitiers du Canada.

La réaction positive à ce programme est un indicateur de l'importance qu'ont les efforts significatifs en inclusion numérique, comme l'initiative Familles branchées, pour les familles et les entreprises qui les soutiennent partout au Canada.

À propos du programme OPE

Ordinateurs pour les écoles est un programme pancanadien qui remet à neuf des ordinateurs donnés par le gouvernement, des entreprises et des donateurs individuels afin d'être utilisés par les écoles, les organisations sans but lucratif et les familles à faible revenu.

À propos de CFSC-OPEC

Computers for Success ? Canada inc. | Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif fondée en 2005 et qui soutient les impacts des programmes du gouvernement du Canada en inclusion numérique et en développement économique. Ses services comprennent la gestion de projet, les communications et le développement de partenariats.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, communications et partenariats

Julie.brouard@cfsc-opec.org , 514-793-8073

