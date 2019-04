Les délégués de 13 pays membres de La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme Entament Leurs Missions au siege de la Coalition





Les délégués comptent développer des initiatives et partager les connaissances et l'expertise dans les quatre domaines de lutte contre le terrorisme - Idéologique, Médiatique, lutte contre le Financement du terrorisme, et Militaire

RIYADH, Arabie Saoudite, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme (CIMCT) a annoncé aujourd'hui que treize pays membres ont envoyé leurs délégués permanents pour entamer l'accomplissement de leurs missions, au siège du Centre de la CIMCT à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Les pays membres sont le Bahreïn, le Bangladesh, les Iles Comores, la Jordanie, le Liban, le Mali, le Niger, Oman, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le Soudan, les Émirats Arabes Unis et le Yémen.

La mission du Centre de la CIMCT consiste à établir des partenariats stratégiques entre les pays membres, les pays et les organisations internationales en vue de renforcer leurs capacités, échanger les meilleures pratiques internationales, et partager les informations et les compétences en matière de lutte contre le terrorisme. Les délégués des pays membres coordonnent tous leurs efforts pour mettre au point et développer des initiatives qu'ils pourront ensuite mettre en oeuvre dans les quatre domaines de la CIMCT; à savoir l'idéologie, la communication, la lutte contre financement du terrorisme et le domaine militaire.

Le Major Général Mohammad bin Saïd Al-Moghedi, Secrétaire Général de la CIMCT, a déclaré à ce propos: «Nous sommes impatients de travailler avec tous les délégués désignés, afin de réaliser les aspirations de leurs Altesses et Excellences les Ministres de la Défense des Pays Membres de la CIMCT, ainsi que les objectifs généraux de la CIMCT. Nous avons aujourd'hui, 13 pays membres effectivement présents au siège de la CIMCT et nous prévoyons que ce nombre doublera d'ici la fin de cette année."

«Je suis très confiant que les délégués accompliront un travail exceptionnel en oeuvrant ensemble au sein de cette coalition unique en sa nature, ses principes et ses objectifs stratégiques. Ils sont en train de défendre non seulement la nation islamique, mais l'ensemble de l'humanité, contre les dangers du terrorisme et de l'extrémisme », a ajouté le Major Général Al-Moghedi.

Le Général Raheel Sharif, Commandant Militaire de la CIMCT, a déclaré de son côté que: «La vision de la CIMCT est de mettre en place un mécanisme collectif pour lutter contre le terrorisme, qui soit capable de coordonner et de diriger les efforts des pays membres avec un maximum d'efficacité et d'efficience. Je suis convaincu que les potentialités collectives des délégués et leur collaboration permanente se traduiront par le développement d'initiatives extrêmement efficaces qui soutiendront tous nos efforts dans la lutte contre le terrorisme".

Il est à noter que la CIMCT est une coalition panislamique de 41 pays qui oeuvrent de concert pour coordonner et multiplier leurs efforts individuels dans la lutte mondiale contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et adhérer en fin de compte aux autres efforts internationaux pour la sauvegarde de la sécurité et de la paix internationales.

