Avis aux médias - Annonces pour le Sommet des champions de la nature à Montréal, organisé par la ministre McKenna, et participants





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, sera l'hôte du Sommet des champions de la nature qui se tiendra les 24 et 25 avril 2019, à Montréal (Québec), Canada.

Le Sommet réunira d'importants dirigeants internationaux de gouvernements, d'entreprises, de fondations, de communautés autochtones et d'organisations non gouvernementales afin de faire progresser la protection de la nature dans le monde.

Le 24 avril 2019, les représentants des médias sont invités à assister à l'allocution d'ouverture lors de la réception de bienvenue organisée par la ministre McKenna pour le Sommet, en compagnie du ministre Benoît Charette, de la mairesse Valérie Plante et de Mme Cristiana Pa?ca Palmer. La cinéaste Alexandra Cousteau prononcera également un discours-programme.

Activité : Allocution d'ouverture et discours-programme Date : Le mercredi 24 avril 2019 Heure : De 17 h 30 à 18 h (HAE). Inscription des médias sur place à partir de 17 h. Lieu : Centre PHI

407, rue Saint-Pierre

Montréal (Québec)

Le 25 avril 2019, les représentants des médias sont invités à assister à l'ouverture du Sommet des champions de la nature, où la ministre McKenna sera accompagnée de leaders internationaux de la nature pour prononcer une allocution et présenter le Sommet.

Activité : Ouverture et contexte Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 8 h 15 à 8 h 40 (HAE). Inscription des médias sur place à partir de 7 h. Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle A et S Nordheimer (501)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse où l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne fera d'importantes annonces concernant la conservation marine à la suite des recommandations du Comité de conseil national sur les normes concernant les zones de protection marine.

Activité : Conférence de presse de Pêches et Océans Canada Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 9 h à 9 h 30 (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle M. Ravel (301)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Un certain nombre de participants au Sommet des champions de la nature feront des annonces lors du Sommet concernant leurs engagements en matière de conservation de la nature.

Les représentants des médias sont invités à un discours-programme et à une discussion informelle avec Steven Guilbeault, fondateur d'Equiterre.

Activité : Discours-programme et discussion informelle Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 11 h à 12 h (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle A et S Nordheimer (501)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Activité : Annonces sur la nature présentées par des participants au Sommet Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 12 h 30 à 13 h 40 (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle M. Ravel (301)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont invités à une causerie sur la nature à laquelle participera Andrew Zolli, vice-président, Global Impact Initiatives et Planet Fellow, Planet Labs.

Activité : Causerie sur la nature : Utiliser l'espace pour faciliter la vie sur Terre Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 13 h 50 à 14 h (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle A et S Nordheimer (501)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont invités à une discussion informelle sur le thème « Empowering Societies to Take Action » (encourager les sociétés à agir) et le leadership autochtone, à laquelle participeront Harrison Ford, vice-président du conseil d'administration de Conservation International et Peter Seligmann, président-directeur général de Nia Tero.

Activité : Discussion informelle Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 14 h à 14 h 30 (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle A et S Nordheimer (501)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Une conférence de presse de clôture aura lieu en après-midi, au cours de laquelle la ministre McKenna soulignera les principaux résultats du Sommet et fera une annonce au sujet de la protection de la nature au Canada.

Activité : Conférence de presse Date : Le jeudi 25 avril 2019 Heure : De 15 h 15 à 15 h 45 (HAE) Lieu : Hôtel Intercontinental Montréal

Salle M. Ravel (301)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Pour participer à l'un ou l'autre de ces événements, les représentants des médias sont priés de s'inscrire sur place. Les inscriptions des médias débuteront au Centre PHI le 24 avril 2019 à 17 h. Le 25 avril 2019, elles débuteront à 7 h à l'hôtel Intercontinental. Ces séances seront également diffusées en direct sur les canaux de médias sociaux du Ministère.

