Tilray® inaugure officiellement son site de l'Union européenne pour la production et la distribution de cannabis médical





Tilray (NASDAQ:TLRY), pionnier mondial de la recherche, de la culture, de la production et de la distribution de cannabis, a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de son site de l'Union européenne (UE) situé à Cantanhede, Portugal. Brendan Kennedy, CEO de Tilray, des hauts dirigeants mondiaux et l'équipe du site de l'UE ont accueilli des invités du monde entier, y compris des professionnels de la santé internationaux, des responsables gouvernementaux et des dignitaires locaux, pour célébrer l'inauguration du centre de production et de distribution européen de l'entreprise.

Pour l'événement, qui faisait suite à la récolte en plein air réussie de Tilray l'an dernier et à la récolte en serre plus tôt cette année, les invités ont assisté à une cérémonie d'inauguration et ont visité l'installation ultramoderne de Tilray.

Le site européen de Tilray au Portugal est un site de production à multiples facettes qui comprend des sites de culture en intérieur, en extérieur et en serre, ainsi que des laboratoires de recherche, des sites de traitement, de conditionnement et de distribution pour le cannabis médical et les produits médicaux dérivés de cannabinoïdes. À ce jour, Tilray a investi environ 20 millions d'euros dans l'installation, qui représente une superficie totale d'environ 250 000 pieds carrés et des possibilités d'expansion supplémentaires. Le site européen de Tilray sert également de plaque tournante pour soutenir les efforts de recherche clinique et de développement de produits de Tilray à travers l'Europe. Le site européen de Tilray emploie actuellement plus de 100 professionnels, et ce nombre devrait doubler d'ici fin 2019, avec une montée en puissance de la production et des récoltes multiples prévues dans les mois à venir.

"Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle étape importante alors que nous continuons à étendre notre présence mondiale et à être les pionniers de l'avenir de l'industrie du cannabis. Nous sommes reconnaissants de l'accueil chaleureux que nous avons reçu du Portugal et de la ville de Cantanhede", déclare Brendan Kennedy, CEO de Tilray. "Nous sommes impatients d'utiliser le site européen de Tilray pour servir les marchés du cannabis médical de l'Union européenne avec des produits de cannabis médical de haute qualité de classe pharmaceutique."

Tilray a annoncé une récolte réussie sur son site européen en février 2019 et de multiples récoltes sont attendues dans les mois à venir. Tilray se réjouit d'approvisionner les patients en Europe à partir de son site européen lorsqu'elle recevra la certification BPF.

A propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial de la recherche, culture, production et distribution de cannabis, actuellement au service de dizaines de milliers de patients, dans douze pays et sur cinq continents.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des " énoncés prospectifs " au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'" information prospective" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "peut", "pourrait", "pourrait", "pourrait", "sera", "probable", "prévoir", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "projeter", "estimer", "perspectives" et autres expressions similaires, incluant des énoncés concernant les produits médicaux de cannabis Tilray et la performance future du site dans l'Union Européenne. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de rendement futur et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, de la conjoncture actuelle et des faits nouveaux prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment les hypothèses concernant les conditions actuelles et futures du marché, le contexte réglementaire actuel et futur, les approbations et permis futurs. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse et, par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs et ils ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Veuillez vous reporter à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport annuel sur formulaire 10-K de Tilray, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 25 mars 2019, aux hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels ou les événements prévus diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Tilray ne s'engage pas et décline expressément toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs qui sont inclus aux présentes, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

