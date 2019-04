Montréal, cité interculturelle: 6 recommandations pour faire de Montréal un modèle en matière de relations interculturelles





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil interculturel de Montréal (CIM) a convié plus d'une centaine de personnes au lancement de l'avis Montréal, cité interculturelle. Stratégie intégrée en six étapes et conditions de réussite pour une politique interculturelle, en présence de Madame Cathy Wong, présidente du conseil municipal, et de Madame Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Mme Cathy Wong a profité de l'occasion pour féliciter les membres du CIM et a déclaré : « je salue le travail des membres du CIM qui s'attachent à faire de Montréal une ville accessible à tous les citoyennes et citoyens.».

L'avis du CIM propose la formalisation novatrice d'une perspective et politique interculturelles adaptée au contexte montréalais et s'appuyant sur trois principes centraux : 1) la reconnaissance de la diversité, 2) l'égalité et les droits de tous et 3) les interactions productives. Le CIM offre ainsi l'opportunité de renforcer le positionnement de la Ville de Montréal en tant que cité inclusive.

« Je tiens à souligner la rigueur et la qualité de cet avis et je salue le travail important réalisé par les membres du Conseil interculturel de Montréal. Encore une fois, ils et elles ont réussi à nous proposer une vision audacieuse répondant aux plus nobles aspirations de la Ville de Montréal », affirme Mme Popeanu.

Le Conseil interculturel de Montréal formule en effet six recommandations permettant de combler l'écart entre le caractère inclusif visé par la Ville de Montréal à travers ses textes normatifs et l'exclusion de plusieurs pans de la population montréalaise qui font face à des barrières systématiques.

Recommandations à prioriser

Parmi les six recommandations développées, le CIM estime que trois d'entre elles devraient être mises de l'avant :

Enchâsser un principe interculturel dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités

Considérant que Montréal doit prendre toute la mesure de la nature interculturelle de la cité et de la diversité qui la caractérise et confirmer sa responsabilité envers les enjeux liés aux relations interculturelles.

Considérant que Montréal doit prendre toute la mesure de la nature interculturelle de la cité et de la diversité qui la caractérise et confirmer sa responsabilité envers les enjeux liés aux relations interculturelles. Élaborer une politique interculturelle

Considérant que la Politique de développement social n'assure pas une attention suffisante à tous les enjeux liés aux relations interculturelles et que le plan d'action Montréal inclusive. L'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, c'est l'affaire de tous! Concentre son attention principalement sur les nouveaux arrivants.

Considérant que la n'assure pas une attention suffisante à tous les enjeux liés aux relations interculturelles et que le plan d'action Concentre son attention principalement sur les nouveaux arrivants. Mener une consultation publique sur la mise en oeuvre d'une politique interculturelle

Considérant le rôle crucial des mécanismes démocratiques dans l'identification d'orientations politiques pouvant répondre pleinement aux besoins de la population et l'adoption dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités d'un principe interculturel.

En priorisant ces trois recommandations, le Conseil interculturel de Montréal pense que la Ville pourra faire des avancées significatives en matière de gestion de la diversité et que la mise en oeuvre d'une politique interculturelle pourrait permettre de dégager des modes de solidarité et d'action communs favorisant une forte cohésion sociale et dotant la Ville de Montréal d'une vision englobante et audacieuse.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

SOURCE Ville de Montréal - Conseil interculturel de Montréal

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 10:18 et diffusé par :