Lancement des .eu Web Awards 2019





le concours en ligne des .eu Web Awards met à l'honneur les meilleurs sites web .eu ou .?? dans cinq catégories. Toute personne répondant aux conditions du règlement des .eu Web Awards peut voter pour son site web .eu ou .??. favori. Les titulaires de noms de domaine .eu et .?? ont également la possibilité de participer et peuvent nominer leur propre site web.

« Après l'édition très réussie de 2018, qui a rassemblé 130 candidats et généré près de 10 000 votes pour d'excellents sites, nous nous réjouissons de décerner à nouveau le prix du meilleur site web dans les cinq catégories », commente Giovanni Seppia, External Relations Manager d'EURid.

Les 15 finalistes seront invités à la soirée de gala des .eu Web Awards qui se tiendra à Bruxelles le 20 novembre 2019 et au cours de laquelle les lauréats ? un dans chaque catégorie ? seront récompensés.

Les gagnants recevront de prestigieux prix, dont une campagne d'affichage de deux mois à Brussels Airport et une vidéo produite par EURid à des fins promotionnelles, ainsi qu'un trophée et un certificat personnalisés.

Les .eu Web Awards 2019 se déroulent comme suit :

la période de nomination et de vote s'étend du 24 avril au 1 er août 2019 ;

août 2019 ; chaque site nominé est brièvement évalué et contacté avant d'être annoncé comme candidat ;

une fois qu'un site est officiellement nominé, le public peut voter pour lui. Nous encourageons tous les titulaires d'un site web à relayer ces informations sur leurs réseaux sociaux afin d'enregistrer un maximum de votes ;

les trois sites web ayant reçu le plus de votes pour chacune des cinq catégories sont finalistes des .eu Web Awards 2019 ;

le nom des finalistes sera annoncé le 3 septembre 2019.

Allez sur le site webawards.eurid.eu pour soumettre votre nomination et voter pour les meilleurs sites web .eu et .?? !

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001 qui atteste de sa conformité envers cette norme de sécurité de l'information. Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

Contact presse

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via press@eurid.eu.

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 10:15 et diffusé par :