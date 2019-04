Événement Banque Scotia 21k de Montréal : Les coureurs enfilent leurs chaussures de course pour soutenir des organismes de bienfaisance





Le Défi caritatif Banque Scotia de cette année permettra d'amasser des fonds au profit de 80 organismes de bienfaisance.

MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW/ - Durant la course Banque Scotia 21k de Montréal, de nombreux coureurs auront deux objectifs importants : terminer la course et amasser le plus de fonds possible pour les 80 organismes de bienfaisance qui participent au Défi caritatif Banque Scotia.

L'événement Banque Scotia 21k de Montréal, qui existe depuis 17 ans, demeure l'une des plus importantes courses sur route pour la collecte de fonds au Québec et appuie cette année 80 organismes de bienfaisance. Les coureurs ont pour objectif de dépasser le total de 1 358 585 $ amassé l'année dernière.

Le Défi caritatif Banque Scotia est un programme de collecte de fonds clés en main, grâce auquel les coureurs peuvent facilement financer l'organisme de bienfaisance de leur choix et produire un impact retentissant sur leur communauté. Les organismes de bienfaisance qui y participent conservent la totalité des fonds amassés, puisque la Banque Scotia paie tous les frais d'opération et de carte de crédit.

« À la Banque Scotia, nous savons ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gens se rassemblent pour soutenir leur collectivité », a affirmé Geneviève Brouillard, première vice-présidente de la région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. « Nous sommes fiers d'organiser pour une 11e année le Défi caritatif Banque Scotia dans le cadre de l'événement Banque Scotia 21k de Montréal, afin d'aider les coureurs à soutenir les organismes de bienfaisance de leur choix. L'investissement communautaire est une priorité de la Banque Scotia depuis 185 ans, et ce n'est pas près de changer. Avec nos employés, nous désirons enrichir la vie des jeunes. Notre objectif a toujours été d'offrir une vie meilleure aux gens qui vivent là où nous menons nos activités et il se poursuivra durant la course Banque Scotia 21k de Montréal de 2019. Nous avons hâte d'encourager tous les coureurs qui franchiront la ligne d'arrivée les 27 et 28 avril. »

La Banque Scotia entend aider les jeunes à réaliser leur potentiel infini; d'ailleurs, de nombreux organismes de bienfaisance prenant part au Défi caritatif Banque Scotia ont un impact direct sur la vie des jeunes. Nous savons que cela est possible s'ils ont les conseils, la confiance et les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir.

Plus de 7 000 coureurs franchiront les différentes lignes de départ de la course qui durera deux jours, soit les 27 et 28 avril. Encore une fois cette année, nous prévoyons un événement à guichets fermés.

« La course Banque Scotia 21k de Montréal est un événement d'une fin de semaine qui propose des distances pour tous les niveaux », a déclaré François Lecot, directeur de course du Circuit du Canada. « Il comprend des courses de 5 km et de 10 km ainsi qu'un demi-marathon et une course de 1 km destinée aux enfants. C'est une fin de semaine agréable pour toute la famille! Il s'agit de l'un des événements clés du printemps organisé dans l'est du Canada et qui a permis d'amasser plus de 7,5 millions de dollars pour des organismes communautaires depuis le lancement du Défi caritatif Banque Scotia à Montréal en 2009. »

Le Défi caritatif Banque Scotia comprend six marathons au Canada, soit à Montréal, Halifax, Ottawa, Calgary, Vancouver et Toronto.

Pour obtenir la liste complète de tous les organismes participant au Défi caritatif Banque Scotia de 2019, consultez le site Web Banque Scotia 21k de Montréal.

Le Défi caritatif, c'est aussi une compétition amicale entre les organismes de bienfaisance, qui auront la chance de remporter 24 750 $ en prix, soit 4 250 $ pour la première place, 2 500 $ pour la deuxième place et 1 500 $ pour la troisième place dans chacune des catégories suivantes :

Organisme ayant le plus de coureurs.

Organisme ayant amassé le plus de fonds.

Organisme ayant la moyenne de fonds recueillis la plus élevée par coureur.

Voici comment vous pouvez participer :

S'inscrire. Vous pouvez vous inscrire au Banque Scotia 21k de Montréal sur le site Web de l'événement jusqu'au vendredi 26 avril à 18 h.

Vous pouvez vous inscrire au Banque Scotia de Montréal sur le site Web de l'événement jusqu'au vendredi 26 avril à 18 h. Amasser des fonds. Une fois inscrit à la course, vous pouvez vous enregistrer pour le Défi caritatif Banque Scotia et amasser des fonds pour l'un des organismes participants.

Une fois inscrit à la course, vous pouvez vous enregistrer pour le Défi caritatif Banque Scotia et amasser des fonds pour l'un des organismes participants. Partager sur les réseaux sociaux :

Dites-nous pourquoi vous avez choisi de soutenir un organisme en particulier en utilisant le mot-clic #CourseScotia.

Faire un don. Visitez le site Web Défi caritatif Banque Scotia pour sélectionner un organisme et faire un don unique.

Visitez le site Web Défi caritatif Banque Scotia pour sélectionner un organisme et faire un don unique. Encourager : Venez encourager vos amis et votre famille tout au long de la course et au fil d'arrivée. Vous pouvez également appuyer les coureurs, en ligne, en utilisant les mots-clics #SCOTIA21KMTL et #CourseScotia.

Des vedettes d'ici qui s'engagent

Cette année, deux personnalités québécoises s'impliquent activement dans le Défi caritatif Banque Scotia. L'humoriste Maxim Martin courra pour la recherche au CHUM lors du Défi caritatif Banque Scotia parce que « courir pour une bonne cause, c'est toujours le fun et courir en gang, il n'y a rien qui bat ça ».

Le chanteur Nicola Ciccone se retrouvera également sur la ligne de départ. Il relèvera le Défi caritatif Banque Scotia 21k de Montréal au profit de la Fondation Charles-Bruneau, le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato?oncologie pédiatrique au Québec qui investira plus de 26 millions de dollars en recherche d'ici 2020, en plus des 55 millions de dollars déjà investis en recherche, en construction et en équipement.

Ils seront disponibles pour des entrevues sur le site, avant la course. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour prendre les dispositions nécessaires.

À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à coeur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Au sujet du Circuit du Canada

Le Circuit du Canada est un circuit de course à pied de haut niveau comportant huit événements : quatre à Toronto, deux à Vancouver, un à Montréal et un à Edmonton. Chaque année, quelque 60 000 personnes participent à ces événements, qui permettent d'amasser plus de six millions de dollars ensuite remis à environ 320 organismes caritatifs, la plupart locaux. Le circuit comprend le marathon Waterfront de la Banque Scotia à Toronto, certifié Or par l'IAAF, et les championnats canadiens de marathon d'Athlétisme Canada. Le Circuit du Canada est mondialement reconnu pour son innovation et son organisation depuis 1999.

Il se donne la mission d'offrir une expérience hors pair aux coureurs de tous niveaux, qu'il s'agisse d'athlètes olympiques canadiens, de vedettes internationales ou de personnes qui veulent simplement rester en forme ou appuyer une bonne cause, en plus de contribuer à intégrer le sport au développement durable des villes et des communautés. Notre objectif est de « bâtir la communauté par la course à pied ».

Retrouvez-nous : Circuit du Canada - Instagram - Twitter - Facebook - @RunCRS

SOURCE Scotiabank

