À toute vapeur : soutien accordé pour l'agrandissement du Muskoka Steamships & Discovery Centre





Le gouvernement du Canada appuie le renouvellement de l'infrastructure culturelle à Muskoka

GRAVENHURST, ON, le 24 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la construction et la rénovation d'espaces culturels afin de mettre les arts et le patrimoine à la portée de tous.

M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Eglinton-Lawrence, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde 950?000 dollars pour l'agrandissement du Muskoka Steamships & Discovery Centre. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce soutien, fourni par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra l'agrandissement du Muskoka Discovery Centre et la création d'une nouvelle exposition permanente sur l'époque des machines à vapeur. L'espace d'exposition servira également de remise à bateau et de poste abrité pour l'un des artéfacts les plus importants du Centre, le Wanda III.

L'agrandissement du centre permettra à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir l'histoire de la région et de renouer avec le patrimoine de ce coin de pays lié aux machines à vapeur.

«?Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture contribuent à rendre nos communautés encore plus dynamiques. Nous sommes fiers de soutenir l'agrandissement du Muskoka Steamships & Discovery Centre, qui facilitera l'accès des résidents et des visiteurs de la région au patrimoine, à l'histoire et à la culture de Muskoka.?»

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

«?Cet appui est une étape importante pour le Muskoka Steamships & Discovery Centre et pour la scène culturelle de la région. En investissant dans l'agrandissement du musée, notre gouvernement soutient un élément sans pareil de notre patrimoine.?»

-- M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Eglinton-Lawrence

« Le financement de Patrimoine canadien a dynamisé notre projet et sera le catalyseur nécessaire pour la réalisation de notre exposition sur l'époque des machines à vapeur. Cette contribution nous permettra de conserver un artéfact unique en son genre et de créer une nouvelle exposition de pointe qui continuera notre célébration et notre promotion de la culture et du patrimoine du district canadien de Muskoka. »

-- M. John Miller, directeur, Muskoka Steamships & Discovery Centre

Situé à Gravenhurst, le Muskoka Steamships & Discovery Centre est un musée original ayant pour mandat d'acquérir, de cataloguer et de préserver une collection d'objets en trois dimensions et de documents liés aux navires à vapeur, à l'industrie de la construction de bateaux et à la région de Muskoka.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le budget de 2017, on prévoyait d'investir 300 millions de dollars en 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

