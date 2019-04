Pertinence et valeur du Publisac : TC Transcontinental lance une campagne de publicité





MONTRÉAL, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), propriétaire du Publisac, lance cette semaine une campagne de publicité sur le Publisac à travers le Québec. Les messages de la campagne rappellent que le Publisac est un produit géré de façon responsable sur le plan environnemental et apprécié par la très grande majorité des Québécois pour faire des économies, planifier leurs achats de même que recevoir leur hebdo. La campagne fait état de la pertinence et de la valeur de ce service.



« Nous avons constaté que beaucoup d'éléments entourant le Publisac sont méconnus de la population québécoise et que certaines informations trompeuses véhiculées publiquement ont créé des perceptions erronées, explique François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Par l'entremise de cette campagne, nous souhaitons rappeler les avantages que procure le Publisac depuis plusieurs décennies aux familles, communautés et commerçants du Québec. Par ailleurs, il faut savoir que la demande faite par certains de transformer le modèle d'affaires actuel du Publisac vers un modèle d'abonnement est l'équivalent de demander la fin du Publisac. Il n'y a aucun endroit en Amérique du Nord où un modèle de distribution de circulaires et d'information gratuite fonctionne par abonnement. »

Dès aujourd'hui, et ce, jusqu'à la fin du mois de mai, la campagne se déploie notamment dans les régions du Grand Montréal, de Gatineau, du Saguenay, de Québec, de Trois-Rivières et de Sherbrooke. Les Québécois pourront voir dans les abribus, sur les autobus, dans le métro de Montréal, dans les journaux locaux ainsi que sur le Web quatre exécutions publicitaires :

Le Publisac est 100 % recyclable ? Séparez sac et papier pour faciliter le tri

Le sac et le contenu du Publisac sont tous deux 100 % recyclables, comme indiqué sur le sac. TC Transcontinental s'est engagée à mieux informer les citoyens en 2019 sur le caractère recyclable du sac et à les encourager à séparer le sac de son contenu dans le bac afin de faciliter le travail des centres de tri. D'ailleurs, un nouveau visuel faisant la promotion de cette bonne pratique sera prochainement présenté sur le sac. De plus, TC Transcontinental analyse présentement différentes alternatives à son sac actuel pour limiter davantage son impact environnemental et offrir aux ménages québécois une solution novatrice de protection pour les circulaires. L'entreprise réalisera des tests dans le marché au cours de l'été et les consommateurs seront invités à partager leur opinion.

La forêt nous tient à coeur ? Les circulaires sont faites de résidus de bois d'oeuvre

Au Québec, le Gouvernement encadre la gestion durable des forêts, et les arbres sont d'abord récoltés pour le bois d'oeuvre. Ce sont les résidus des scieries qui sont récupérés pour fabriquer le papier journal utilisé pour imprimer les circulaires du Publisac. Le taux de récupération des journaux et des encarts et circulaires en papier journal au Québec est de 86 %1.

Bon pour l'économie et l'information locale ? Vos marchands + Votre hebdo + 4500 emplois

Le Publisac favorise l'économie locale et régionale. Devant les nouveaux géants mondiaux de la vente en ligne, les circulaires aident les petits et grands commerçants locaux et régionaux à attirer la clientèle de proximité en magasin. Sans le Publisac, les commerçants seraient privés d'un outil promotionnel performant. Il est également un véhicule de premier plan dans la distribution des hebdos au Québec, une source importante d'information locale. Les autres options de distribution étant nettement plus dispendieuses, le modèle d'affaires d'une grande partie des hebdos serait sérieusement menacé sans le Publisac.2 Enfin, le Publisac procure 4500 emplois au Québec liés aux étapes de production, d'ensachage et de distribution.

Fait économiser les Québécois ? La majorité le consulte pour planifier ses achats

La très grande majorité des Québécois lisent le Publisac et l'apprécient. Les ménages québécois planifient leurs achats hebdomadaires et font ainsi des économies. En effet, 87 % des adultes québécois dans les zones où le Publisac est distribué le consultent et 84 % l'utilisent pour trouver des aubaines3.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

