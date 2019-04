Le ministère des Affaires municipales de l'Alberta offre l'accès aux livres audio de l'application RBdigital dans les bibliothèques à l'échelle de la province





Les résidents de l'Alberta au Canada disposent maintenant d'un accès illimité à plusieurs milliers de livres audio disponibles sur l'application RBdigital

LANDOVER, Maryland, 24 avril 2019 /CNW/ - La direction générale responsable des services de bibliothèques publiques du ministère des Affaires municipales de l'Alberta a ajouté la collection de livres audio de l'application RBdigital à son offre de services à l'échelle de la province. En plus des revues populaires offertes sur RBdigital, les résidents de l'Alberta disposent maintenant d'un accès illimité à plusieurs milliers de livres audio, le tout au sein d'une même application.

Cette nouvelle collection comprend des milliers de livres audio populaires qui sont toujours disponibles immédiatement et sans attente pour les abonnés des bibliothèques de l'Alberta. Cette collection est composée de livres de tous genres littéraires et comprend notamment des livres audio d'auteurs à succès comme Miriam Toews, de lauréats du prix Giller dont Joseph Boyden et Madeleine Thien et de centaines de livres audio de contenu canadien uniquement offerts par Recorded Books. De nouveaux titres dont l'accès est illimité sont constamment ajoutés à la collection RBdigital de l'Alberta, sans augmentation de coûts pour les bibliothèques.

« Le segment qui connaît l'augmentation la plus rapide au sein de l'industrie de l'édition est le livre audio qui a connu une croissance de 20 à 30 % au cours des quelques dernières années, » a indiqué Jim Schmidt, directeur général adjoint des ventes auprès des bibliothèques chez Recorded Books. « En raison de leurs budgets et effectifs limités, il est difficile pour les bibliothèques de répondre à la demande en ce qui concerne les médias numériques. Les livres audio à accès illimité de RBdigital peuvent aider les bibliothèques à offrir une meilleure expérience à leurs abonnés en éliminant l'attente, tout en diminuant les coûts associés aux prêts. »

Le ministère des Affaires municipales de l'Alberta possède plus de 300 succursales de bibliothèque publique et offre des services à une population de plus de 4 millions de personnes. Les résidents de l'Alberta peuvent accéder gratuitement à l'application RBdigital en passant par leur bibliothèque locale.

À propos de Recorded Books

Recorded Books est la plus importante maison d'édition de livres audio indépendante à l'échelle mondiale et possède un catalogue de plus de 40 000 titres exclusifs lus par des acteurs renommés. En plus d'offrir des livres audio de grande qualité, Recorded Books offre également des livres numériques, des revues, des bandes dessinées, des services de divertissement, des services éducatifs, du contenu portant sur la santé et le bien-être, et bien plus. L'application de l'entreprise, RBdigital, offre le plus large éventail de services numériques de l'industrie des bibliothèques à des millions de clients. Recorded Books est une entreprise de RBmedia. RBmedia est détenue par KKR, une société d'investissement internationale de premier plan. Pour en savoir plus au sujet de Recorded Books, visitez le site suivant : www.recordedbooks.com.

