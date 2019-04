Sailingstone Capital votera contre les administrateurs indépendants de Turquoise Hill Resources





SAN FRANCISCO, 24 avril 2019 /CNW/ - SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS annonce avoir écrit une lettre ouverte aux actionnaires de Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE : TRQ) les avisant que SailingStone entend voter CONTRE les administrateurs indépendants de TRQ à l'assemblée annuelle du 14 mai 2019. Une copie de la lettre est mise à disposition à l'adresse : www.sailingstonecapital.com/resources.html

MacKenzie Davis, associé directeur chez SailingStone, a commenté : « Nous avons longtemps été troublés par les pratiques de gouvernance d'entreprise de TRQ et avons travaillé diligemment avec le conseil d'administration pour tenter de résoudre ces problèmes. Malheureusement, le conseil a refusé d'engager un dialogue productif et nous n'avons d'autre choix que de voter CONTRE les administrateurs indépendants. Cette décision n'a pas été prise à la légère, étant donné notre investissement important et notre engagement à long terme envers la société. Cela dit, la société demeure un actif de classe mondiale, qui mérite des pratiques de gouvernance du même ordre, afin que toutes les parties prenantes -- Rio Tinto, les actionnaires minoritaires, le peuple et le gouvernement de la Mongolie -- en viennent à être en phase et réussir tant au niveau du projet qu'à celui de l'entreprise. »

À propos de SailingStone Capital Partners LLC

SailingStone Capital Partners LLC est une société conseil en investissement, détenue par ses employés, qui s'attache exclusivement à fournir des solutions d'investissement dans l'espace mondial des ressources naturelles. SailingStone, établie à San Francisco, gère des portefeuilles concentrés d'actions à long terme uniquement pour les investisseurs institutionnels.

