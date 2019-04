Mise en lumière du Collège Champigny pour son 50e anniversaire





QUÉBEC, le 24 avril 2018 /CNW/ - Le Collège de Champigny s'inscrit au coeur d'un projet de mise en valeur pour son 50e anniversaire. Avec la collaboration de la Commission de la capitale nationale, qui a développé une solide expertise de mise en lumière, le Collège procédera à l'illumination de son institution en 2019.

Situé près de l'aéroport, le Collège marque le paysage, et son illumination prendra part à l'embellissement du parcours d'accueil de la capitale.

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à ce projet phare pour le Collège de Champigny qui, depuis 50 ans, participe à la réussite scolaire de nombreux jeunes élèves de la région et développe des talents au bénéfice de notre société », a souligné la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

Ce sont les administrateurs de la Fondation Collège de Champigny qui ont développé ce projet de mise en lumière pour marquer l'histoire du Collège et qui ont sollicité l'aide de la Commission de la capitale nationale.

« Par l'illumination, la Fondation veut rendre hommage à l'engagement de ses fondateurs et à la réussite des élèves qui ont fréquenté le Collège », a exprimé le président du conseil d'administration du Collège de Champigny, M. Étienne Corbin.

Le projet de 285 000 $ sera financé à hauteur de 100 000 $ par la Commission de la capitale nationale. Les contributions de la Fondation Collège de Champigny, du Collège de Champigny, de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien, de l'Aéroport international Jean-Lesage et d'autres partenaires privés combleront le reste de l'enveloppe.

« Notre rôle est de développer et de faire briller les talents. La perspective de mettre en valeur l'éducation tout en contribuant à l'embellissement du Collège et de la capitale représente un symbole fort pour nous », a souligné le directeur du Collège de Champigny, M. Jean Garneau.

Au cours des dernières années, la Commission de la capitale nationale a sculpté le paysage nocturne de la capitale en participant à l'illumination de près d'une vingtaine de bâtiments symboliques ou historiques. Elle poursuivra son rôle-conseil auprès du Collège de Champigny jusqu'à la concrétisation du projet lumière à l'automne 2019.

Le Collège de Champigny a été fondé en 1969 par le frère Claude Bergeron, de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il est devenu, en juillet 2011, un organisme autonome sans but lucratif. Avec la foi dans le potentiel de réussite de chaque élève, quelle que soit sa condition, le Collège est devenu un établissement d'enseignement secondaire privé non sélectif qui cherche à faire briller tous les talents.

