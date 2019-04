Avis aux médias - Remise des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle





OTTAWA, le 24 avril 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) 2019 durant une cérémonie à Rideau Hall le vendredi 26 avril 2019 à 18 h. La gouverneure générale assistera également au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle au Centre national des Arts, à Ottawa, le samedi 27 avril.

Lauréats et lauréates des PGGAS de la réalisation artistique

Les lauréates et lauréats des prix de la réalisation artistique, dont les candidatures ont été proposées par le public, sont choisis dans les catégories suivantes : musique classique, danse, cinéma, musique populaire, cinéma et radiotélévision, et théâtre.

Louise Bessette, pianiste concertiste

Colm Feore, comédien de théâtre, de cinéma et de télévision

Rick Mercer, satiriste, humoriste, scénariste, comédien et humanitaire

Lorraine Pintal, comédienne, metteure en scène, auteure et directrice artistique

Mavis Staines, éducatrice, collaboratrice et leader innovatrice en danse

Lauréat du Prix Ramon John Hnatyshyn (RJH) pour le bénévolat dans les arts du spectacle

Décerné à une personne ou à un groupe ayant fait une contribution remarquable à titre bénévole aux arts du spectacle au Canada. Les candidatures au Prix RJH sont également soumises par les membres du public.

E. Noël Spinelli

Lauréate du Prix du centre national des Arts

Récompense un artiste ou un groupe d'artistes ayantapporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts du spectacle au cours de la dernière année. Les lauréats sont choisis par les membres du conseil d'administration du CNA parmi des candidats proposés par un comité de sélection formé de programmateurs artistiques de l'organisme.

Sandra Oh, comédienne et productrice

Programme de mentorat des PGGAS

Chaque année, un ancien lauréat du PGGAS de la réalisation artistique est invité à choisir un artiste ou un groupe d'artistes professionnels avec qui il partage ses connaissances, sa passion et son expérience. Cette année, le mentor est la distinguée documentariste et militante passionnée Alanis Obomsawin (lauréate d'un PPGAS de la réalisation artistique en 2008). Son protégé est l'artiste et cinéaste de la Première nation mi'kmaq Esgenoopetitj Gop Bartibogue.

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Créés en 1992 par le très honorable et regretté Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général, et son épouse, Gerda, ces prix sont remis chaque année à des Canadiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la vie culturelle canadienne. Pour en connaître davantage, visitez www.ggpaa.ca.

