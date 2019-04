Avis aux médias - Inauguration officielle de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie à Birmingham





KINGSEY FALLS, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cascades Sonoco, coentreprise de Cascades inc. (TSE: CAS) et de Sonoco Products Company (NYSE: SON), invite les représentants des médias à l'inauguration officielle de ses nouveaux équipements de pointe à l'usine Cascades Sonoco - Birmingham, en Alabama. Une conférence de presse est prévue, à laquelle participeront le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, et le président et chef de la direction de Sonoco, Robert C. Tiede. Y sera dévoilée la nouvelle ligne de couchage à base d'eau de l'usine, résultat d'un investissement de 16 M$ US, qui soutient la croissance d'une gamme de contenants recyclables, repulpables et compostables pour les mets à emporter.

Dignitaires, médias, partenaires, clients, fournisseurs et employés sont attendus le mercredi 1er mai 2019 à l'usine, située au 170, Cleage Drive, Birmingham, AL.

La cérémonie sera webdiffusée : livestream.com/cascades/sonoco. Une visite de l'usine et un cocktail dînatoire suivront. Les médias pourront effectuer des prises d'images et réaliser des entrevues individuelles sur place.

Date : Le mercredi 1er mai 2019



Horaire : 9 h 00 - Accueil 9 h 30 - Conférence de presse 10 h 15 - Visite d'usine 11 h 00 - Cocktail dinatoire



Endroit : 170 Cleage Drive Birmingham, Alabama États-Unis, 35217



Webdiffusion : livestream.com/cascades/sonoco

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

