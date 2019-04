Services de répit pour proches aidants - Maison Gilles-Carle et Centre de répit de la Fondation pour Enfants Marc Denis à Chicoutimi dès juin 2019





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, madame Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui l'ouverture prochaine de la Maison Gilles-Carle et du Centre de répit de la Fondation pour Enfants Marc Denis, à Chicoutimi, afin d'offrir davantage de soutien aux proches aidants de la communauté.

Les locaux de la Maison Gilles-Carle de Chicoutimi seront aménagés dans une ancienne maison de soins palliatifs. Précisons que c'est la Fondation pour Enfants Marc Denis, mise sur pied par l'ancien hockeyeur de la LNH du même nom et sa femme, Marie-Josée Gagnon, qui achètera l'infrastructure pour ensuite la remettre en don à Hébergement Plus, l'organisme porteur du projet. Ce don, d'une valeur de 225 000 $, permettra d'aménager de 9 à 13 chambres pour offrir du répit aux proches aidants de la région.

Il est important de mentionner qu'au Centre de répit, trois chambres seront réservées exclusivement pour les jeunes en situation d'handicap et leurs parents. En effet, offrir des services de répit à ces jeunes et à leurs parents est une volonté de la Fondation pour Enfants Marc Denis, qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants de la région du Saguenay-Lac?Saint?Jean.

Pour sa part, le gouvernement du Québec fournira les soins et les services appropriés aux occupants dès l'ouverture de la maison et du Centre de répit, prévue pour juin 2019. Il s'agit d'une initiative citoyenne qui donne lieu à un partenariat entre la communauté et le gouvernement, afin d'intensifier et de diversifier l'offre de services de répit aux proches aidants à l'échelle du Québec. Le nouveau gouvernement prend donc action rapidement afin de réaliser son engagement, soit de soutenir l'ouverture de 20 maisons de répit sur une période de 10 ans. Après celle de Brome-Missisquoi, c'est la maison de Boucherville qui a été annoncée en mars dernier. La Maison Gilles-Carle de Chicoutimi est donc, déjà, la deuxième maison de répit à être déployée depuis l'arrivée en place du nouveau gouvernement.

« Je me suis engagée à ce que le gouvernement offre un meilleur soutien aux personnes qui font le choix courageux de prendre soin d'un proche, et les maisons de répit sont des initiatives qui viennent concrètement améliorer leur qualité de vie. Avec l'ouverture prochaine de la troisième Maison Gilles-Carle, en collaboration avec la Fondation pour Enfants Marc Denis, notre vision se concrétise de plus en plus, et j'en suis très fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les proches aidants mettent tout en jeu pour aider un de leur proches et, parfois même, leur propre santé. L'inauguration de cette troisième Maison Gilles-Carle, parrainée par la Fondation pour Enfants Marc Denis, est une fabuleuse initiative qui permettra de donner du répit bien mérité à des proches aidants de notre communauté. Les besoins étaient de plus en plus importants sur le terrain, dans notre région, donc je suis ravie que ce superbe projet puisse voir le jour! Merci à tous ceux et celles qui ont démontré leur soutien et contribué à la réalisation de ce lieu de répit! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis ravi que trois chambres de la nouvelle Maison Gilles-Carle à Chicoutimi soient consacrées exclusivement aux jeunes en situation d'handicap et leurs parents. Au cours de ma carrière comme neuropédiatre, j'ai pu constater l'importance de ces lieux de répit pour ces familles. Je salue l'implication de la Fondation pour Enfants Marc Denis, de la communauté ainsi que de tous ceux qui ont soutenu ce projet. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

L'octroi d'un montant de 200 000 $ à la Fondation Maison Gilles-Carle a été annoncé en janvier dernier et contribuera au déploiement de ces maisons de répit afin de répondre aux besoins des proches aidants.

La première Politique nationale pour les proches aidants est en rédaction et permettra de consolider la reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle. Un plan d'action proposant des mesures concrètes pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu.

