Festival canadien des tulipes... ré-enraciné





«Célébrer la fin de l'hiver ... et la fin d'une guerre»

Un aperçu du passé avec des récits personnels de 1945 datant de la Seconde Guerre mondiale - Pavillon du patrimoine

33 représentations musicales produites par l'impresario d'Ottawa Julian Armour - Le Thêatre néerlandais

Des histoires de tulipes axées vers l'avenir - Le Pavillon des tulipes

Visites numériques des lits de tulipes - L'application mobile GrowIt

Feux d'artifice - Le dimanche 19 mai 2019, au lac Dow . Feux d'artifice traditionnels de la fête de Victoria

Et beaucoup plus ! Sur 1,2 km dans le parc des commissaires au lac Dow - 300 000 tulipes seront en floraison

OTTAWA, le 24 avril 2019 /CNW/ - Après un hiver avec des records de températures froides et beaucoup trop de neige, Ottawa attend avec impatience le premier vrai signe du printemps dans la capitale, soit la 67e édition du Festival canadien des tulipes! Du 10 au 20 mai, le festival 2019 accueillera des centaines de milliers de visiteurs, du monde entier, dans les jardins de tulipes de la Commission de la capitale nationale (CNC) au parc des Commissaires, au bord du lac Dow. Avec 300 000 tulipes en pleine floraison, plus de 80 sortes différentes réparties dans 27 jardins différents, le spectacle est toujours à couper le souffle, et cette année, grâce à une programmation améliorée, l'expérience des tulipes sera comme jamais auparavant.

Sous la direction de Grant Hooker, président du Festival canadien des tulipes, fondateur de BeaverTails Canada Inc. et d'un nouveau groupe de gestion, Karma Creative Solutions, dirigé par Jo Riding, 2019 marquera la transition à une nouvelle édition pour ce festival de 67 ans.

"Le fondateur du festival, Malak Karsh, me disait que lorsque le don de 100 000 bulbes de la famille royale néerlandaise a fleuri au printemps 1946, les jardins ont ramené une touche de couleur bienvenue dans un monde encore gris au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale", explique M. Hooker. "En utilisant la technologie numérique, la musique traditionnelle et les récits, nous souhaitons améliorer l'expérience des tulipes pour les festivaliers tout en préservant les légendes qui sont à l'origine du festival pour les jeunes et les nouveaux Canadiens. La célébration de cette année sera novatrice, percutante et, nous l'espérons, significative. "

À l'approche du 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas en 2020, le Festival canadien des tulipes est ravi de collaborer de nouveau étroitement avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Henk van der Zwan, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Canada, a déclaré: «Le peuple des Pays-Bas n'oubliera jamais la libération et nous, à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, sommes très reconnaissants de nous joindre au Festival canadien des tulipes dans un programme qui interpellera tout le Canada avec le souvenir des sacrifices, des obstacles et des joies de cette occasion. "

En se concentrant à la fois sur l'horticulture et le patrimoine, les principaux partenaires du festival accueillent le changement. "À titre de jardinière officielle de la capitale, la CCN est fière de perpétuer le don des tulipes de la capitale et d'accueillir une fois de plus le Festival canadien des tulipes au parc des Commissaires. Cette joyeuse célébration du printemps et des tulipes symbolise l'espoir et l'amitié depuis 74 ans." dit Tobi Nussbaum, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale.

À l'exception des foires agricoles, le Festival des tulipes est l'évènement majeur le plus ancien au Canada, après le Stampede de Calgary. En 2018, il a attiré environ 600 000 personnes, soit l'équivalent du Bal de Neige, se démarquant ainsi comme l'évènement le plus important de la capitale nationale, selon le Ottawa Business Journal.

Les détails de la planification sont dans le «document d'information» ci-joint. Le calendrier des évènements de cette année est disponible sur le site Web du Festival: www.tulipfestival.ca

SOURCE Festival canadien des tulipes

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :