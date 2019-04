Getaround acquiert Drivy pour $300m et devient la plateforme d'autopartage leader dans le monde





- Les deux entreprises unissent leurs forces pour créer une société de transport et de mobilité d'envergure internationale opérant aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord.

- Cette fusion étend Getaround à 170 villes européennes.

- C'est un grand pas pour Getaround, qui veut aider les gens à pratiquer l'autopartage où qu'ils soient.

SAN FRANCISCO, le 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le pionnier de l'autopartage Getaround a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Drivy, la plateforme leader de l'autopartage en Europe, pour $300m. Fidèle à l'idéal de Getaround, celui d'un monde où tous les véhicules sont partagés, l'entreprise issue de la fusion couvre désormais 300 villes aux États-Unis et en Europe. Elle élargit sa présence internationale à six pays européens : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique et le Royaume-Uni. Cumulant désormais plus de cinq millions d'utilisateurs, Getaround devient la plateforme d'autopartage leader dans le monde.

Drivy, dont le siège social est à Paris, est rapidement parvenu à fédérer une communauté de deux millions et demi d'utilisateurs dans toute l'Europe en s'appuyant sur sa capacité d'innovation et son excellence opérationnelle. Grâce aux forces combinées de Getaround et de Drivy, l'entreprise va accélérer le déploiement de cette offre sans précédent afin que les gens puissent louer en quelques clics des véhicules partagés de qualité et à proximité. Quant aux propriétaires, ils pourront gagner de l'argent pour amortir le coût de possession de leur véhicule en partageant celui-ci quand ils ne l'utilisent pas.

Ces dernières années, Getaround a été la première à se lancer dans le marché de l'autopartage connecté avec Getaround Connect®, une technologie brevetée qui permet aux utilisateurs de localiser et de déverrouiller les véhicules grâce à leur téléphone, rendant ainsi l'autopartage plus accessible, et ce, à n'importe quel moment. Getaround et Drivy partagent cette vision de l'autopartage, puisque Drivy a aussi développé une fonctionnalité de déverrouillage instantané sur mobile - Drivy Open - qui évite aux locataires et aux propriétaires de se rencontrer pour la remise des clés.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Drivy pour nous rapprocher davantage de notre objectif : un monde dans lequel tous les véhicules sont connectés et partagés," a annoncé Sam Zaid, le fondateur et PDG de Getaround. "En tant que leader du marché de l'autopartage en Europe, Drivy est une entreprise solide dont les équipes, les valeurs et les produits rejoignent ceux de Getaround. Cela laisse présager d'une intégration naturelle pour nos employés comme pour nos utilisateurs. Les clients du monde entier apprécient la facilité, la flexibilité et la liberté qu'offre l'autopartage connecté. Getaround répond à cette demande croissante en offrant une expérience d'autopartage sûre, cohérente et instantanée dans 140 villes aux États-Unis, et maintenant, dans les 170 villes européennes exploitées par Drivy."

"Grâce au travail remarquable de notre équipe, Drivy est devenue la plus grande plateforme d'autopartage en Europe", a expliqué Paulin Dementhon, le fondateur et PDG de Drivy. "En remplaçant la voiture individuelle dans les grandes villes, l'autopartage répond à la demande d'offres de transport instantané et flexible tout en rendant les villes plus durables en les débarrassant des véhicules inutiles et en contribuant de la congestion et de la pollution. Disposer d'une technologie connectée, d'une expérience utilisateur fluide et d'une flotte dense est essentiel pour rendre l'usage d'une voiture partagée plus pratique que de posséder son propre véhicule. Getaround est le partenaire idéal pour atteindre cet objectif, car nos entreprises se ressemblent tout en étant complémentaires dans de nombreux aspects de notre activité, sur le plan de la géographie ou de l'acquisition de flottes par exemple. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble."

Paulin Dementhon conservera son poste de CEO pour la zone Europe, de même que les autres membres de l'équipe de direction de Drivy, pour superviser les activités européennes et continuer à développer des produits et des services de pointe pour les clients.

À propos de Getaround

Getaround permet aux utilisateurs de louer des véhicules partagés par les gens de leur ville et d'en prendre le volant instantanément. La location se fait à l'heure ou à la journée et inclut l'assurance et l'assistance routière 24h/24 et 7j/7. En utilisant l'application Getaround, les utilisateurs évitent les files d'attente et les formalités administratives des loueurs classiques ainsi que les inconvénients liés à l'achat et à l'entretien d'un véhicule.

Getaround repose sur Getaround Connecttm, la technologie brevetée pour véhicule connecté qui offre une expérience d'autopartage ludique et sécuritaire ; plus besoin de rencontrer le propriétaire du véhicule, d'avoir une carte d'accès ou de se donner rendez-vous pour récupérer une clé. Les gens partagent tout type de véhicule, de la Prius à la Tesla, et peuvent ainsi gagner des milliers d'euros en revenu supplémentaire chaque année. Ce système permet de mitiger le coût élevé qu'engendre la possession d'un véhicule tout en contribuant à préserver l'environnement.

Une étude du Centre de recherche sur la durabilité des transports (Transportation Sustainability Research Center) de l'Université de Californie a révélé que chaque véhicule partagé équivaut à 10 véhicules de moins sur les routes. Ainsi, 1000 véhicules partagés peuvent prévenir l'émission de 22 000 tonnes de dioxyde de carbone. La communauté de Getaround contribue donc à limiter le nombre de véhicules sur les routes et à réduire la pollution.

Basée à San Francisco, Getaround propose des milliers de véhicules dans les principales zones urbaines des États-Unis. Parmi les investisseurs de Getaround figurent SoftBank, Menlo Ventures, Braemar Energy Ventures, Asset Plus, Triangle Peak Partners, SPARX Group, Toyota Motor Corporation, Cox Automotive Inc. et SAIC Capital.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Getaround.com, téléchargez l'application pour iPhone ou Android, mettez une mention « J'aime » sur Facebook et suivez-nous sur Instagram et Twitter.

À propos de Drivy

Fondée en 2010 par Paulin Dementhon, Drivy est la plateforme d'autopartage leader en Europe, avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs et 55 000 voitures partagées dans 6 pays.

L'application Drivy permet aux citadins de trouver une voiture en bas de chez eux, de l'ouvrir avec leur smartphone et de l'utiliser pour quelques heures ou quelques jours. Les prix incluent l'assurance tous risques Allianz et l'assistance routière ARC Europe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La flotte de véhicules Drivy provient à la fois de propriétaires particuliers et de flottes professionnelles.

Drivy souhaite faire de l'autopartage une alternative efficace à la voiture individuelle afin d'apporter une bouffée d'air frais aux citadins, en améliorant leur liberté de mouvement tout en contribuant à réduire le nombre de voitures dans les rues.

En avril 2019, Drivy a rejoint Getaround, la première plateforme d'autopartage aux Etats-Unis, pour donner naissance au leader mondial des plateformes d'autopartage. Plus de 5 millions de personnes utilisent les plateformes et applications Drivy et Getaround, mettant ainsi à disposition une flotte totale de 62 000 véhicules, dont 11 000 en libre-service et connectés avec la technologie de déverrouillage via smartphone.

La start-up, qui compte 130 salariés répartis dans ses bureaux de Paris, Londres, Barcelone et Berlin, a levé 47 millions d'euros auprès de fonds d'investissements ou de VC majeurs du secteur de la Technologie et de la Mobilité : Alven, Index Ventures, Via-ID, Cathay Innovation, BPI France, NGP Capital et Wind Capital.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Drivy.com, téléchargez l'application pour iPhone ou Android, ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

