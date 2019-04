Avis aux médias - Appuyer la restauration d'un lieu d'intérêt historique à Georgina, en Ontario





M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Eglinton-Lawrence, annoncera l'octroi d'un appui financier afin de restaurer une grange historique dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire de Georgina, en Ontario

GEORGINA, ON, le 24 avril 2019 /CNW/ - M. Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Eglinton-Lawrence, annoncera l'octroi de fonds à l'Ontario Water Centre (OWC) jeudi pour la restauration d'une grange historique à Georgina, en Ontario, dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la localité. M. Mendicino fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 25 avril

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Ferme ClearWater

481, Lake Drive Est

Georgina (Ontario)

