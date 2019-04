Programme DAFA ? 10 ans animé par le désir de faire grandir





MONTRÉAL, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les partenaires du Programme DAFA et le Conseil québécois du loisir sont fiers de souligner les 10 ans du Programme DAFA. Récipiendaire du Prix international de l'innovation en loisir en 2006, il est reconnu comme un gage de qualité et de sécurité au sein des milieux de l'animation et du loisir québécois.



Mis en oeuvre en 2009, le Diplôme d'aptitudes à la fonction d'animateur (DAFA) a été développé par sept organisations nationales de loisir, sous la responsabilité du Conseil québécois du loisir, afin de créer une formation unique qui établit un standard collectif de formation en animation et qui permet de répondre aux exigences croissantes de la population. La formation de base en animation est offerte sur l'ensemble du territoire québécois et comprend deux volets : un volet théorique de 33 heures et un volet pratique de 35 heures, sous forme de stage en animation. Il est offert à toute personne intéressée à intervenir en animation auprès des jeunes de 5 à 17 ans.

En plus de former et de soutenir adéquatement les futurs animateurs, il encourage la relève en loisir et valorise les métiers qui y sont liés. Il permet aux participants d'être mieux outillés en ayant accès à du contenu de formation variée, dynamique et ludique qui leur permettra d'acquérir des bases solides afin de grandir à travers cette expérience unique.

Jusqu'à présent, plus de 35 000 personnes ont été formées et 1 000 cadres responsables de la formation sont actifs auprès de 400 organisations et municipalités offrant le Programme.

Le succès du Programme DAFA repose sur sa flexibilité et sur son fonctionnement décentralisé, qui permet de l'offrir autant en milieu rural qu'urbain et d'adapter le contenu de la formation aux réalités que vivent les organisations nationales et locales sur le terrain. Il s'agit d'un projet unique et collaboratif basé sur l'adhésion volontaire des différentes organisations en loisir. Par ce fait, le DAFA est l'exemple même de la prise en charge des besoins du milieu par les acteurs clés qui s'unissent, se concertent et développent des partenariats pour mieux déployer leurs efforts.

Au-delà de la formation dispensée, le Programme DAFA leur transmet la passion de l'animation et mise sur le développement de leurs aptitudes personnelles et professionnelles qui se révéleront être de précieux atouts tout au long de leur vie.

Le Conseil québécois du loisir est heureux et privilégié d'avoir participé à la création de ce programme innovateur et est reconnaissant de la confiance que les organisations partenaires et les bailleurs de fonds tel que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et Québec en forme, lui ont accordée à travers ces 10 années de collaboration. Souhaitons que le Programme DAFA reste, encore longtemps, animé par le désir de faire grandir les enfants, les animateurs, les différents milieux ainsi que le loisir partout au Québec !

Le Conseil québécois du loisir regroupe et représente les organismes nationaux du loisir et leurs réseaux en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l'accessibilité. www.loisirquebec.com

*LES CRÉATEURS DU PROGRAMME DAFA :

Une initiative : Conseil québécois du loisir

En partenariat avec : Association des camps du Québec, Association québécoise du loisir municipal , Association des scouts du Canada , Fédération québécoise des centres communautaires de loisir , Les Clubs 4-H du Québec , Les Unités Régionales de Loisirs et de Sport du Québec , Mouvement québécois des vacances familiales.

Avec la participation de : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Québec en forme

Source : Conseil québécois du loisir

Pour information : Hélène Laviolette, agente de développement et communications

Conseil québécois du loisir

Téléphone : (514) 252-3132 poste 3921

Courriel : hlaviolette@loisirquebec.com

Internet : www.loisirquebec.com

