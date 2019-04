L'Association for Supply Chain Management et l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement s'associent pour collaborer à des solutions mondiales de gestion de la chaîne d'approvisionnement





Les associations canadienne et américaine joignent leurs forces pour fournir aux organisations plus de ressources afin qu'elles puissent optimiser davantage leurs chaînes d'approvisionnement

CHICAGO et TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - L'Association for Supply Chain Management (ASCM) et l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (AGCA) annoncent aujourd'hui un partenariat collaboratif qui offrira davantage de ressources aux entreprises cherchant à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement.

L'ASCM, la plus importante association sans but lucratif en gestion de la chaîne d'approvisionnement, veille à ce que les entreprises du monde entier soient au courant du plus récent leadership éclairé sur tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. L'AGCA est, quant à elle, la voix de toutes les professions oeuvrant en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada et représente plus de 7000 professionnels partout au pays ainsi que la profession plus large. Cette collaboration permettra la diffusion de leurs offres de produits respectives, la création de programmes de formation conjoints pour les entreprises du Global 2000 et du Fortune 1000, la participation et l'organisation d'événements conjoints et un leadership éclairé et des publications combinés.

«?Avec des chaînes d'approvisionnement mondiales à plusieurs niveaux qui deviennent de plus en plus complexes, les entreprises sont plus que jamais mises au défi d'être au fait des dernières recherches et du plus récent leadership éclairé dans le domaine?», a dit Abe Eshkenazi, CSCP, CPA, CAE, chef de la direction de l'ASCM. «?Ce partenariat avec l'AGCA reconnaît leur position canadienne unique et témoigne de notre engagement à bâtir et faire croître un réseau mondial d'alliances et de collaborations qui, ultimement, aident les entreprises à trouver plus facilement les ressources dont elles ont besoin pour investir dans leurs chaînes d'approvisionnement.?»

«?Nous travaillons d'arrache-pied pour élever notre profession en tant que moteur essentiel de l'économie canadienne et appuyons la communauté en lui fournissant les plus récentes connaissances pour permettre aux professionnels canadiens en gestion de la chaîne d'approvisionnement d'être des leaders à l'échelle mondiale?», a dit Christian Buhagiar, président et chef de la direction de l'AGCA. «?S'associer avec l'ASCM est une indication claire de notre objectif d'établir des relations constructives et collaboratives qui nous aident à façonner le milieu de travail canadien de la chaîne d'approvisionnement de l'avenir et d'être à l'avant-scène de l'innovation en gestion de la chaîne d'approvisionnement.?»

À PROPOS DE L'ASCM

L'Association for Supply Chain Management (ASCM) est le leader mondial en transformation organisationnelle, innovation et leadership dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. En tant que plus importante association à but non lucratif en gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'ASCM est un partenaire impartial qui veille à ce que les entreprises du monde entier soient au courant du plus récent leadership éclairé dans tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. L'ASCM est fondée sur la formation et la certification APICS, et ce, depuis 60 ans. Aujourd'hui, l'ASCM est un moteur d'innovation dans l'industrie, proposant de nouveaux produits, services et partenariats qui permettent aux entreprises d'optimiser davantage leurs chaînes d'approvisionnement, renforcer leur avantage concurrentiel et influencer positivement leurs résultats nets. Pour de plus amples renseignements, visitez le ascm.org.

À PROPOS DE L'AGCA

L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCAMC) est la plus importante association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à but non lucratif et la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7000 professionnels partout au pays ainsi que la communauté plus large de la chaîne d'approvisionnement. L'AGCA est une fédération ayant un secrétariat national et dix corporations provinciales et territoriales. Sa mission est «?de guider l'industrie canadienne de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir des avantages tangibles à ses membres et de contribuer au progrès de la profession?». Par ses initiatives de formation, de défense des intérêts et de développement des ressources, l'Association s'efforce de faire avancer sa vision pour que «?les professionnels et les organisations en gestion de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique?». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui progressent en tant que leaders en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour de plus amples renseignements, visitez le scma.com.

SOURCE Association canadienne de gestion des achats (AGCA)

