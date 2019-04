Michelin implore les nouveaux parents de vérifier leurs pneus





Une importante lacune a été mise au jour par une recherche

LAVAL, QC, le 24 avril 2019 /CNW/ - Les nouveaux parents accordent une grande importance à la sécurité. Toutefois, selon une recherche commandée par Michelin Amérique du Nord, inc. (Michelin), ils ne s'en soucient pas suffisamment quand vient le temps de prendre la route avec leur précieuse progéniture. L'immense majorité des parents propriétaires d'une voiture interrogés ont affirmé que la sécurité de leur enfant était importante pour eux, alors que seulement le tiers d'entre eux environ (37 pour cent) ont indiqué avoir vérifié l'état de leurs pneus1.

Cette lacune est d'autant plus alarmante que les pneus d'un véhicule sont le seul contact avec la surface de roulement lorsque les freins sont actionnés. En fait, Michelin estime que, pendant son cycle de vie, un ensemble de pneus fait jusqu'à 90 000 arrêts2, aussi bien inattendus qu'intentionnels.

Carl Nadeau, pilote automobile professionnel et expert en conduite Michelin, invite les nouveaux parents à prendre conscience de l'incidence de l'entretien de leurs pneus sur la sécurité de leur famille sur la route. « Étant moi-même père de deux enfants, je sais tout ce qu'un parent est prêt à faire pour assurer la sécurité de ses petits. Mais il est facile de négliger l'entretien de ses pneus lorsqu'on doit s'occuper d'un nouveau-né, explique-t-il. Tous les pneus deviennent usés dès l'installation. On mène nos vies sur des pneus usés et c'est pourquoi on doit vérifier leur usure et pression régulièrement. On compte sur eux pour s'arrêter de façon sécuritaire à chaque fois, alors la qualité des pneus que vous achetez n'est pas à négliger. »

À une vitesse de 24 km/h, au moment où les pneus PremierMC A/S de MichelinMD s'arrêtent complètement, ceux de certaines autres marques poursuivent leur chemin3. Le choix des pneus joue donc un rôle important dans la préparation d'un véhicule à l'arrivée d'un enfant, mais leur inspection et leur entretien ne doivent pas être négligés pour autant. Voici quelques conseils de sécurité tout simples qui aideront les nouveaux parents à protéger leur précieuse cargaison :

Vérifiez l'usure de vos pneus - Enfoncez une pièce de 25 cents tête première dans les rainures de vos pneus. La partie supérieure du visage sur la pièce devrait être partiellement cachée. Si vous voyez la totalité du visage, il est temps de remplacer le pneu.

- Enfoncez une pièce de tête première dans les rainures de vos pneus. La partie supérieure du visage sur la pièce devrait être partiellement cachée. Si vous voyez la totalité du visage, il est temps de remplacer le pneu. Vérifiez la pression d'air - Les pneus peuvent perdre jusqu'à une livre par pouce carré (psi) de pression chaque mois. Utilisez donc un manomètre adéquat pour mesurer la pression de vos pneus lorsqu'il fait froid (avant de prendre la route ou trois heures après avoir utilisé votre véhicule). Assurez-vous que vos pneus respectent la pression indiquée sur l'autocollant à l'intérieur de la porte du conducteur de votre véhicule.

- Les pneus peuvent perdre jusqu'à une livre par pouce carré (psi) de pression chaque mois. Utilisez donc un manomètre adéquat pour mesurer la pression de vos pneus lorsqu'il fait froid (avant de prendre la route ou trois heures après avoir utilisé votre véhicule). Assurez-vous que vos pneus respectent la pression indiquée sur l'autocollant à l'intérieur de la porte du conducteur de votre véhicule. Gardez la règle des cinq ans en tête - Après cinq ans d'utilisation ou plus, vos pneus devraient être soigneusement inspectés par un professionnel au moins une fois par année.

Pour obtenir davantage de conseils, visitez https://www.michelin.ca/fr/safe_driving.html .

À propos de MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (Canada) inc.

Dédiée à l'amélioration de la mobilité durable, Michelin fabrique et vend des pneus pour tous les types de véhicules, y compris les avions, les automobiles, les vélos, les véhicules de terrassement, les équipements de ferme, les camions lourds et les motos. Michelin propose également une gamme complète de solutions et de services innovants pour une mobilité plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Afin d'offrir des expériences uniques, l'entreprise publie des guides et des cartes touristiques et de restauration ainsi que des cartes routières et des atlas. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. (www.michelin.ca) emploie 3 500 personnes dans ses trois usines en Nouvelle-Écosse et par l'intermédiaire de son bureau canadien de marketing et ventes de Laval, au Québec.

________________________________ 1 Selon les résultats d'un sondage en ligne réalisé dans l'ensemble des États-Unis auprès de 1 001 parents d'enfants de moins de cinq ans possédant une voiture. Le sondage a été conçu par Ketchum Analytics et exploité par Dynata. La marge d'erreur globale est de ±3,1 %, et le niveau de confiance s'élève à 95 pour cent.

2 En supposant que le consommateur moyen arrête environ 0,9 fois par chaque kilomètre parcouru, le pneu PremierMC A/S de MichelinMD peut s'arrêter 90 000 fois durant la garantie de sa bande de roulement. Les résultats réels peuvent varier.

3 Avec le temps, tous les pneus finissent par s'user et par devoir être remplacés. Selon les résultats d'essais internes de freinage sur chaussée mouillée réalisés à une vitesse de 80 km/h, comparativement au pneu toutes conditions climatiques AssuranceMD WeatherReadyMD de GoodyearMD (qui à avancé 1,8 m plus loin, à une vitesse de 24 km/h, que le point d'arrêt du pneu PremierMC A/S de MICHELINMD) de dimension 215/55R17 94V sur une Honda HR-V 2019. Les pneus testés avaient été usés à la machine jusqu'à 3/32" de pouce. Les résultats réels sur route peuvent varier.

