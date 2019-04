Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien





OTTAWA, le 24 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et à travers le monde pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien. Nous ne devons jamais oublier ce chapitre sombre de l'histoire.

« Plus d'un siècle s'est écoulé depuis ces événements tragiques, mais nous nous souvenons de ceux qui ont souffert et de tous ceux qui ont perdu la vie. Leurs histoires nous rappellent que nous ne devons jamais rester indifférents face à la haine et à la violence.

« En ce jour solennel, nous soulignons la force du peuple arménien et nous tournons notre regard vers un avenir fondé sur la paix et le respect mutuel.

« Le gouvernement du Canada rend hommage aux victimes de cette tragédie. Nous continuerons de travailler pour bâtir un monde où personne ne fait face à la persécution ou à la discrimination, peu importe ses croyances ou son origine ethnique. »

