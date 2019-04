Aliznet et Centric Software signent un partenariat stratégique pour l'intégration de systèmes PLM





Ce rapprochement d'experts favorise une transformation digitale plus rapide et plus efficace.

CAMPBELL, Californie, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aliznet, cabinet de conseil indépendant accompagnant les grands acteurs du Luxe et du Retail dans la définition de solutions durables au service de leurs transformations; et Centric Software, leader du marché des solutions PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits), ont conclu une alliance portant sur l'intégration des solutions PLM de Centric Software. Centric Software offre les solutions métier les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, des produits de luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Cette coopération vise à accélérer la mise en oeuvre et le déploiement de solutions PLM et à renforcer la capacité d'intégrer des technologies PLM au sein d'environnements informatiques clients souvent complexes. Les projets PLM sont ainsi opérés selon la méthodologie agile développée par Centric Software, adaptée au contexte des clients, et s'appuient sur un savoir-faire technique, des bonnes pratiques et des processus métier éprouvés permettant une meilleure réactivité et une plus grande flexibilité pour des déploiements immédiatement valorisables.

« Au coeur des enjeux de nombreuses enseignes, la gestion de l'offre est un des projets d'entreprise auquel nous sommes régulièrement confrontés. L'alliance stratégique créée entre Centric et Aliznet s'est rapidement révélée être une réponse efficace aux attentes de nos clients du retail, du luxe et bien entendu du fashion. Notre centre d'excellence PLM a ainsi pu bénéficier d'un accompagnement efficace des équipes Centric pour monter en compétence. Les consultants et développeurs Aliznet opèrent désormais sur de nombreux projets. Nous sommes aujourd'hui fiers du travail accompli ! » dit Arnaud Naccache, Directeur Général Aliznet.

« Centric Software poursuit sa croissance fulgurante dans le monde de la mode, du retail et des biens de consommation, et nous avons besoin des meilleures partenaires disposant d'une expertise technique pointue et de capacités d'intégration renforcées afin d'accompagner au mieux nos clients dans leurs projets de transformation digitale. » explique Bruce Vignon, European Partner Manager chez Centric Software.

Cet accord permet de sceller un partenariat durable entre Aliznet et Centric Software sur le marché français afin d'assurer la réussite de projets de transformation digitale de grande envergure.

