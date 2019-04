Dynacare annonce la nomination de son nouveau PDG, Vito Ciciretto





BRAMPTON, Ontario, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacare, une entreprise canadienne qui offre des solutions en matière de santé et de mieux-être, annonce qu'à compter d'aujourd'hui, Vito Ciciretto assumera les fonctions de président-directeur général de l'organisation. Depuis novembre 2018, M. Ciciretto occupe les rôles de PDG par intérim et de vice-président des opérations à Dynacare, et il a fait preuve d'un leadership et d'une vision exceptionnels.



« Je suis très honoré d'avoir été choisi pour diriger Dynacare à une période où nous mettons l'accent sur l'innovation au sein de l'industrie de la santé et du mieux-être, explique M. Ciciretto. Grâce à notre équipe dynamique et à notre gamme de services, nous occupons une place privilégiée pour améliorer la vie de nos clients et de nos patients tout en prônant des valeurs d'engagement et de soins. »

M. Ciciretto a intégré Dynacare en 2009 au poste de vice-président des activités de laboratoire et du service à la clientèle, et il a toujours su montrer une capacité à collaborer efficacement, à produire des résultats et à diriger avec clarté et vision. Depuis qu'il a rejoint les rangs de Dynacare, ses nombreuses réalisations comprennent l'initiative Laboratoire de l'avenir, la mise en oeuvre de la méthodologie d'amélioration des processus Lean Six Sigma et sa collaboration continue avec l'équipe de développement des affaires dans le but de consolider l'expérience client et l'expérience patient.

Bill Haas, administrateur principal du conseil d'administration de Dynacare, a souligné le travail réalisé par Vito pour diriger le changement et atteindre l'excellence organisationnelle. « Vito apporte à ce rôle important un engagement indéfectible à satisfaire les employés et les clients, une poursuite de l'amélioration continue et une passion pour la création de valeur pour nos parties prenantes. Je crois profondément qu'investir dans les talents d'une organisation peut aboutir à des résultats extraordinaires, et Vito est un exemple remarquable de ce principe. Je n'ai aucun doute que Vito saura maintenir un leadership fort et efficace pour stimuler la croissance à Dynacare, et pour accomplir la mission de l'entreprise qui consiste à se positionner en tant que chef de file canadien pour ses solutions en matière de santé et de mieux-être, ainsi que sa vision centrée sur le développement d'une vie saine dans le cadre de son engagement et de ses soins. »

Avant d'occuper diverses fonctions au sein de Dynacare, M. Ciciretto a oeuvré à titre de directeur de l'exploitation pour Algonquin Power Income Trust et a exercé divers rôles de direction pendant 15 ans tout en assumant toujours plus de responsabilités au sein de Honeywell Aerospace.

En plus d'être titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université York et d'un baccalauréat en gestion des affaires de l'Université Ryerson, M. Ciciretto est un comptable professionnel agréé et un comptable en management accrédité ayant obtenu la certification PMP (Program Management Professional).

Étant donné le décès inattendu de Naseem Somani, ancienne PDG et présidente du conseil, Harvey Shapiro assumera le rôle de président du conseil d'administration de Dynacare. Il apporte au poste une longue expérience et un vaste savoir-faire. M. Shapiro a été PDG de Dynacare de 1997 à 2005. Pendant son mandat, l'entreprise a affiché une grande croissance et a connu beaucoup de succès. M. Shapiro compte en outre 14 années d'expérience en droit des sociétés et a organisé et surveillé le fonctionnement de nombre d'entreprises couronnées de succès, y compris diverses organisations de soins de santé.

À propos de Dynacare

Dynacare, une filiale de LabCorp, entend se positionner comme chef de file en matière de solutions de santé et de bien-être au Canada. La qualité des soins est au coeur de tout ce que nous faisons. Nous nous employons constamment à mettre au point des programmes et des services novateurs qui ont des retombées positives sur la vie des Canadiens et Canadiennes, et qui aident les professionnels de la santé à prodiguer les meilleurs soins possible. Signalons, entre autres, notre service pratique de prestation de soins à domicile et Dynacare Plus, un portail en ligne facile à utiliser grâce auquel les patients peuvent comprendre les résultats de leurs analyses de laboratoire et prendre leur santé en charge.

En plus d'offrir l'éventail de tests de diagnostic et de dépistage le plus vaste et le plus avancé au Canada, Dynacare permet aux médecins d'intervenir avec confiance sur les plans diagnostique et clinique. Dynacare façonne l'avenir en permettant aux cliniciens d'exploiter les percées réalisées dans le domaine des analyses en laboratoire. Grâce à Solutions d'assurance Dynacare, nous offrons des analyses spécialisées et des services paramédicaux au secteur de l'assurance. Qui plus est, nous contribuons à la santé et à la sécurité des employés via nos services de dépistage et de bien-être dans le cadre du programme Dynacare en milieu de travail. Veuillez visiter le Dynacare.ca pour voir comment nous pouvons vous aider.

