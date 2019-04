Le plus grand magasin Hart au Canada s'installe à Fleur de Lys centre commercial





QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Fleur de Lys centre commercial est heureux d'annoncer la venue du plus grand magasin Hart au Canada. Avec une superficie de plus 50 000 pieds carrés, la bannière canadienne prendra possession de l'ancien emplacement du Sears et ouvrira ses portes au public le 9 mai 2019, soit à point pour la fin de semaine de la fête des Mères.

Avec ses 42 000 pieds carrés d'espace commercial ainsi que ses 10 000 pieds carrés d'entreposage, le nouvel arrivé au centre commercial permettra de créer plus de 20 emplois dans la ville de Québec.

Considérant sa situation géographique, au centre de quatre artères très achalandées, ce tout nouveau magasin représente un marché important pour La Compagnie Hart. « Trudel Alliance a déployé tous les efforts nécessaires afin de faciliter les discussions dans les conditions les plus favorables afin que nous puissions installer notre nouveau concept de magasin dans un des sites commerciaux les plus prometteurs de la Ville de Québec », mentionne Paul Nassar, président et chef de la direction de La Compagnie Hart. « Nous désirons que nos magasins soient un lieu de rassemblement familial où il fait bon de magasiner. Nous souhaitons offrir un grand assortiment de produits exclusifs et les moins chers sur le marché pour la maison, afin que Hart contribue à apporter un foyer unique, chaleureux et décoré avec goût pour toutes les familles canadiennes », poursuit M. Nassar.

Hart occupe une place importante au sein de la culture canadienne depuis 1960. La chaîne occupera un espace de choix au coeur du centre commercial pour accueillir la clientèle à la recherche d'une variété de vêtements à la mode et d'essentiels, ainsi qu'une vaste sélection d'accessoires d'ameublements, d'articles ménagers, d'articles cadeaux, de jouets, de literie, d'appareils électroniques et de meubles. « La venue de Hart à Fleur de Lys vient bonifier l'offre du centre commercial et viendra assurément augmenter son achalandage. Nous sommes fiers d'accueillir la plus grande succursale d'Hart chez nous, à Québec », mentionne Jonathan Trudel, vice-président exécutif et co-fondateur de Trudel Alliance.

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est stratégiquement situé au coeur de Québec, à moins de cinq minutes du centre-ville, près de toutes les grandes autoroutes et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le futur Grand Marché de Québec. Magasiner à Fleur de Lys c'est retrouver de grandes chaînes telles que Walmart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sports Experts et Maxi, ainsi que le Salon de jeux de Québec, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

À propos de La Compagnie Hart inc.

La Compagnie Hart inc. exploite un réseau de plus de 100 magasins à rayons de moyenne surface sous la bannière Hart. Les magasins sont situés dans des marchés secondaire et tertiaire de l´est du Canada où la Société s´est taillé une place enviable dans nombre des collectivités qu´elle dessert. Ses magasins offrent une gamme complète et sélective de vêtements mode de marques nationales et exclusives, ainsi que des chaussures pour toute la famille, de l´ameublement, des articles de cadeaux, des jouets et des articles saisonniers.

À propos de Trudel Alliance

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Grâce à son accès rapide à des capitaux, il se démarque par des transactions immobilières commerciales efficaces et rapides. Avec un actif de près de 200 millions de dollars, Trudel Alliance a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars. L'entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses propriétés au Québec. Il est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys, qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

