Lancement du nouveau cabinet-conseil Compensation Governance Partners qui dispensera en toute liberté des conseils personnalisés aux entreprises canadiennes de taille moyenne

TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - Compensation Governance Partners (CGP) est un cabinet-conseil canadien en matière de gouvernance et de rémunération pour les cadres supérieurs, au service des dirigeants et des conseils d'administration, visant les entreprises canadiennes de taille moyenne. CGP a été créé par une équipe de professionnels expérimentés qui ont reconnu le besoin de fournir des conseils novateurs et indépendants étayés par une analyse approfondie et de la recherche. Ayant son siège social à Toronto, CGP est détenu par ses employés et est gérée par des professionnels ayant une formation en ressources humaines, en droit, en finance, en mathématiques, en économie et en gestion.

Monsieur Christopher Chen, directeur général et fondateur de CGP, a été pendant plus d'une décennie l'un des professionnels les plus en vue au Canada en matière de rémunération pour cadres supérieurs. Jusqu'à tout récemment, il occupait les fonctions de responsable de la pratique nationale en rémunération pour cadres supérieurs et gouvernance, l'un des plus grands cabinets de conseil en ressources humaines au monde. Il a également siégé comme membre du comité de direction canadien du cabinet.

« La nécessité d'un cabinet de conseil indépendant visant à fournir des conseils clairs, objectifs et sans entraves pour les entreprises de taille moyenne sur le marché canadien n'a jamais été aussi forte, » remarque Monsieur Chen. « Les entreprises canadiennes reconnues mondialement ont toutes été de taille moyenne à un moment donné. Nous voulons aider cette nouvelle génération d'entreprises de taille moyenne à réussir. »

Les partenariats mondiaux de CGP permettront aux clients d'avoir facilement accès aux conseils en matière de rémunération dans d'autres pays, notamment avec Pearl Meyer aux États-Unis, en Europe et en Asie, et avec X | R Consultoria en Amérique du Sud. « Nous avons énormément de respect pour les capacités de nos partenaires grâce à leurs expériences et à leur expertise technique », a ajouté Monsieur Chen. « Nos partenaires ajouteront de la profondeur et de la valeur au fur et à mesure que nos clients progresseront au niveau international. »

« Nous avons hâte de collaborer avec Chris et son équipe afin d'apporter aux clients de CGP notre point de vue unique sur les tendances et les pratiques en matière de rémunération pour cadres supérieurs » mentionne David Swinford, président et chef de la direction de Pearl Meyer.

En partenariat avec X | R Consultoria, CGP a développé une base de données de rémunération permettant aux clients de comparer leurs emplois à des emplois de tailles similaires dans des sociétés cotées en bourse. « L'évaluation des emplois est un aspect négligé qui peut aider à établir un niveau de rémunération approprié et juste » remarque Monsieur Chen. «Une analyse traditionnelle en rémunération consiste à faire un appariement entre des titres d'emplois similaires, tels qu'un Chef des finances comparé à un autre Chef des finances. Toutefois, un poste ayant ce titre peut aussi gérer les technologies de l'information ainsi que les ressources humaines, tandis qu'un autre peut être responsable des fusions et acquisitions et de la direction des affaires juridiques. En utilisant la taille de l'emploi malgré des responsabilités parfois distinctes, nous pouvons établir une comparaison plus précise. »

Compensation Governance Partners (CGP) est un cabinet-conseil indépendant détenu par ses employés qui conseille la direction et les membres des conseils d'administration en matière de rémunération pour cadres supérieurs. Ayant son siège social à Toronto, CGP dessert des clients à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez CGP à : www.compgovpartners.com. Suivez CGP sur Twitter et LinkedIn.

