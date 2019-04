Corporation Métaux Précieux du Québec et son partenaire Lomiko rapportent une intersection de 87,9 m à 7,14%, incluant 21,0 m à 15,48% flocons de graphite sur son projet à haute teneur non essentiel La Loutre





MONTRÉAL, 24 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») et Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8B) ont le plaisir d'annoncer les résultats du premier forage d'exploration au diamant reçu du programme 2019 (voir le Tableau 1 ci-dessous et la figure 1 ) sur la zone Refractory du projet de graphite La Loutre (le « Projet »). Un total de 21 sondages ont été complétés sur la zone Refractory pour un total de 2 985 mètres. Les résultats des 20 sondages restants seront rapportés au fur et à mesure de leur réception et de leur compilation. QPM détient 20% du Projet.



Tableau 1: Résultats du premier sondage du programme de forage 2019. L'intervalle correspond à la longueur de carotte. Les données sont insuffisantes pour déterminer les vraies épaisseurs à ce stade.

# Sondage UTM E UTM N Azimut Pendage Minéralisation Cg % De

(m) À

(m) Intervalle

(m) LL-19-16 499851 5097829 66,5 -50,0 4,1 92,0 87,9 7,14 Incluant 70,5 91,5 21,0 15,48 132,0 160,5 28,5 3,86

La campagne de forage se concentre sur la zone Refractory. Un rapport technique indépendant en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, préparé par B. Turcotte et G. Servelle d'InnovExplo Inc. de Val-d'Or, au Québec, et O. Peters d'AGP Mining. Inc., datée du 24 mars 2016, a été déposé pour la zone Graphene-Battery du Projet. Le rapport présente une estimation des ressources minérales de 18,4 millions de tonnes à une teneur de 3,19% de carbone graphitique (« Cg ») dans la catégorie indiquée et de 16,7 millions de tonnes à 3,75% de Cg dans la catégorie présumée, avec une valeur limite de 1,5% de Cg. Le Projet comprend également plusieurs anomalies non vérifiées.

L'intersection du sondage est située à environ 450 m au SE de deux intersections à haute teneur forées en 2017: 7,74% Cg sur 135,6 m, dont 16,81% Cg sur 44,1 m du LL-16-01 et 14,56% Cg sur 110,8 m du LL-16-03. Les deux sondages sont situés dans la zone Refractory.

En se basant sue les données géophysiques et des données de forage disponibles pour 2016, la longueur de la minéralisation est estimée à 900 m dans la direction NO-SE et est ouverte dans les deux directions. Une interprétation détaillée des résultats sera réalisée afin de mieux estimer l'épaisseur et la longueur de la zone minéralisée.

Le Projet consiste en des blocs de claims contigus d'une superficie totale de 29 km2 situés à environ 53 km à l'est d'Imerys Carbon & Graphite, anciennement connue sous le nom de mine de graphite Timcal, la seule mine de graphite en activité en Amérique du Nord, située à 117 km au NO de Montréal.

Le programme d'exploration de 2019 est géré par Consul-Teck Exploration de Val-d'Or, au Québec, qui a conçu la campagne, supervisé le programme, effectué la description des carottes de forage et l'échantillonnage.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Consul-Teck Exploration met en oeuvre des procédures QA/QC afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons stériles et des duplicatas ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons.

Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés et ils ont été livrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minerals de Val-d'Or, Québec, aux fins d'analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Les échantillons sont broyés à 70 % moins 2 mm, puis séparés et pulvérisés à 85 % passant à 75µm. Tous les échantillons sont analysés en utilisant C-IR18, pour le carbone graphitique.

Personnes qualifiée



Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire des deux sociétés, vice-président exploration de QPM et une Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.



À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

